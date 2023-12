Tim Henman su Rafael Nadal: "Se sta bene sarà sempre il favorito al Roland Garros"

© Clive Brunskill/Getty Images

Il ritorno in campo di Rafa Nadal è sempre più vicino. Il fuoriclasse spagnolo ripartirà dall’Australia, proprio dove ha disputato il suo ultimo match, in quel caso agli Australian Open. Sarà Brisbane la prima tappa per lui, che assaggerà il campo dopo un anno lontano dal circuito.

La sua preparazione è arrivata fin qui senza intoppi. Il 22 volte campione slam ha deciso di collocare la prima parte dei suoi allenamenti in Kuwait, dove ha dato ampia dimostrazione di essere tornato fisicamente in grande condizione.

La seconda parte della sua preparazione sta avvenendo a Manacor, a casa sua, nel quartier generale del “Rafa Nadal Academy”. Per Rafa, che ha ammesso qualche mese fa che il 2024 sarà probabilmente il suo ultimo anno, sarà difficile chiudere in bellezza, portando a casa un altro slam.

Quel che è sicuro è che ci proverà con tutte le sue forze: “Devo dire che penso che sia possibile per lui vincere un torneo importante solo perché è un grande campione, perché se si guarda obiettivamente, sembra improbabile che lo faccia", ha dichiarato Tim Henman.

"Ho la sensazione che i campi duri possano essere un buon trampolino di lancio per la sua forma, il suo ritmo agonistico e la sua fiducia. Ha bisogno di giocare molte partite, di competere, di soffrire in campo e di affrontare le avversità.

Non lo fa da troppo tempo e non è facile giocare tornei di alto livello in quel contesto", ha detto ai microfoni di Eurosport.

"Se sta bene sarà sempre il favorito a Parigi"

Se dovesse essere in buona forma, al Roland Garros, dove ha trionfato per ben 14 volte, sarà ancora una volta il favorito: “Se riesce a non subire infortuni, è in grado di fare qualsiasi cosa sulla terra battuta.

Finché sarà attivo, sarà sempre il grande favorito a Parigi. Rafa non tornerà per vincere qualche partita e arrivare ai quarti o alle semifinali; se torna nel tour è perché vuole vincere altri titoli del Grande Slam.

Credo che quello che riuscirà a fare nella prima parte della stagione ci dirà se è in grado di vincere il Roland Garros 2024. Mi piacerebbe che lo facesse, o anche alle Olimpiadi. Sarebbe una storia incredibile", ha concluso.