La rivelazione di Zio Toni: "Con Rafael Nadal non ho mai... "

© Julian Finney/Getty Images

Il tennista maggiormente atteso nel 2024 è senza dubbio la leggenda spagnola Rafael Nadal. L'originario di Manacor tornerà nell’ATP 250 di Brisbane dopo un anno lontano dalle competizioni.

Toni Nadal ha parlato della sua idea di tennis

Suo zio ed ex coach Toni Nadal, di recente ha rilasciato un’intervista all'Università del Tennis, il programma di SuperTennis, in cui ha parlato del nipote Rafael.

L’attuale membro del team del canadese Fèlix Auger-Aliassime ha rimarcato i principi fondamentali e l’idea di tennis che lo hanno guidato nel corso della carriera”. Ho sempre cercato il successo attraverso l'evoluzione della persona.

È più facile vincere se sei una persona educata. Oggi nel tennis tutti devono giocare nello stesso modo. Colpisco forte e non penso molto, ma penso che sia la società in generale a non pensare molto. Oggi o servi a 220 kmh o non puoi giocare, o rispondi a una velocità pazzesca o sei tagliato fuori così abbiamo tolto una parte fondamentale della tattica, che è essenziale nello sport: abbiamo già le palestre per fare sport senza dover pensare" ha dichiarato Toni.

Lo zio di Rafa ha proseguito affermando: ”Il tennis però ha un problema: il giocatore è il capo, è lui che paga, e chi paga lo fa per sentirsi dire quel che vuole sentire. Non gli piace sentire quel che non vuole sentire, poi ci sono persone intorno a te che ti dicono che fai tutto bene.

Io non l'ho mai fatto. Il tennista vive in un ambiente che gli fa credere di essere qualcuno di importante. Importante perché fa passare una palla al di sopra di una rete? Far passare una palla sopra una rete non ha molto senso, quel che ha senso è saper superare i problemi".

Toni ha raccontato il metodo d’allenamento attuato nel corso dell’attività con il nipote sottolineando: “Oggi parliamo di fattori come biomeccanica, statistiche, videoanalisi. La videoanalisi mi piace perché permette di guardare la tecnica a una velocità che normalmente sarebbe impossibile, le statistiche invece non fanno che confermare quello che ho già visto.

Non ho mai preparato una partita più del necessario. Ho preparato le partite con Federer, con Djokovic ma non ho mai preparato una partita contro il numero 40 del mondo. Quando Rafael scendeva in campo gli dicevo di giocare come sapeva fare”.