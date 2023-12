Daniil Medvedev sul ritorno di Rafael Nadal: "È una fantastica notizia per il tennis"

© Clive Brunskill/Getty Images

Daniil Medvedev ha subito una delle sconfitte più dure in carriera contro Rafael Nadal agli Australian Open nel 2022. Sotto di due set, 2-3 e 0-40 in finale, il maiorchino ha trovato la forza di salvare tre palle break consecutive e ribaltare completamente una partita che sembrava ormai persa conquistando il 21esimo Slam.

Un match che ha condizionato in maniera evidente le successive prestazioni di Medvedev, scosso probabilmente sotto l'aspetto mentale nonostante sia diventato proprio in quel periodo numero uno del mondo.

Daniil Medvedev sul ritorno di Rafael Nadal: il commento del tennista russo

"Che sfida rappresenta Nadal nel circuito? È più o meno lo stesso discorso che devi fare con Novak Djokovic.

In tutte le stagioni ha vinto molte partite perdendone poche. È molto difficile batterlo.In realtà con Rafa, forse, ho avuto anche meno successo che con Novak in un certo senso. Ma abbiamo avuto alcune partite molto combattute in cui sentivo in grado di poter vincere, ma alla fine è stato lui ad avere la meglio.

Quindi per me sarà una grande sfida se dovessi affrontarlo di nuovo. Non conosco al momento il suo stato di forma, nessuno lo sa. Ma da quello che ho visto, sembra che stia bene e questo è fantastico per il tennis" , ha spiegato Medvedev nelle parole riportate da The National News.

Il russo ha vinto il primo torneo sulla terra battuta sorprendendo tutti agli Internazionali BNL d'Italia. "Anche se quest'anno ho dimostrato a me stesso che posso essere un ottimo giocatore sulla terra battuta, sento di fare ancora fatica ad adattarmi al cambio di superficie. Nel 2024, con i Giochi Olimpici, sarà molto difficile passare dalla terra all'erba e poi ancora alla terra" .