Andrey Rublev non sottovaluta Rafael Nadal: il pensiero del tennista russo

Andrey Rublev è riuscito a battere tutti i Big 3 nel corso della sua carriera. Il russo ha sconfitto una volta su sei incontri disputati Novak Djokovic - nello specifico nell'ultimo atto del torneo ATP 250 di Belgrado nel 2022 - e si è imposto contro Rafael Nadal ai quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo nel 2021.

La vittoria con Roger Federer è invece arrivata agli ottavi di finale del Western & Southern Open nel 2019 in due set. Rublev ha sempre ammirato i Big 3 e, in un'intervista rilasciata al quotidiano The National, ha spiegato che non sarebbe sopreso di vedere Nadal vincere altri tornei del Grande Slam nella prossima stagione.

Lo spagnolo tornerà in campo a Brisbane a quasi un anno dall'infortunio subito agli Australian Open.

Andrey Rublev non sottovaluta Rafael Nadal: le parole del tennista russo

"Penso che Rafael Nadal ci proverà fino alla fine, proverà a vincere ancora tornei del Grande Slam.

Lui e Novak Djokovic sono due tennisti che giocano per lasciare un segno nel mondo del tennis; giocano per un motivo diverso" , ha affermato il russo. "Non sappiamo ancora quale sarà il livello che riuscirà ad esprimere Nadal, ma tante volte le persone hanno dato per finito lui o i Big 3 in generale.

Abbiamo sentito tante volte: 'Il tempo di Roger Federer, Novak e Rafa è finito ' . Ma loro hanno sempre dimostrato che si sbagliavano. Quindi non sarei sopreso se Rafa vincesse altri Slam. Sfide con i Big 3? Devo essere realista e comprendere che in molti aspetti loro sono migliori di me.

La verità è che se voglio vincere più partite di questo livello, dove i dettagli fanno la differenza, devo migliorare tanto" .