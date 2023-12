Alex Corretja crede in Rafael Nadal: "È un vincente"

© Clive Brunskill/Getty Images

Gli allenamenti svolti in Kuwait con Arthur Fils hanno trasmesso sia a Rafael Nadal che al suo team sensazioni positive in vista del rientro ufficiale. Il campione spagnolo, a un anno dall'ultima volta, tornerà in campo dopo l'infortunio subito agli Australian Open durante il match con Mackenzie McDonald.

Il maiorchino ha scelto il torneo ATP 250 di Brisbane per riabbracciare il circuito; evento che potrà contare anche sulla presenza di tennisti del calibro di Holger Rune, Grigor Dimitrov, Ben Shelton, Ugo Humbert e Sebastian Korda( l'entry list completa) .

Carlos Moya ha condiviso al sito ufficiale dell'ATP importanti aggiornamenti e spiegato: "Gli ultimi giorni in Kuwait ci siamo allenati con Fils, e la verità è che è stato molto bello ed è andata molto meglio di quanto avremmo potuto sperare.

Rafa è arrivato in Kuwait pensando che non sarebbe stato competitivo e all'altezza ma la verità è che se n'è andato via con una convinzione opposta. Non era scontato e ciò inevitabilmente lo ha rinfrancato” .

Alex Corretja: "Solo parlare di Rafael Nadal mi emoziona"

Ai microfoni di Eurosport, anche Alex Corretja si è detto ottimista sulle possibilità che Nadal possa ritrovare il suo livello. "Solo parlare di Rafa mi emoziona, per tutto quello che trasmette e per l'entusiasmo che ha generato la notizia del suo ritorno.

I risultati saranno la cosa meno importante. Solo le sue sensazioni determineranno la data del futuro ritiro" , ha detto Corretja. "Potrebbe ritrovare sé stesso giocando una decina di partite. Sarà molto difficile da battere nel caso in cui risultasse ancora competitivo.

Rafa è un vincente, ha il gene vincente nel cuore. Se fisicamente resterà in salute, sono sicuro che lotterà ancora per vincere i grandi tornei" .