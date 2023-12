Moya su Nadal: "In Kuwait è andata molto meglio di quanto avremmo potuto sperare"

© Clive Brunskill/Getty Images

La stagione 2024 inizierà tra pochi giorni e vedrà il ritorno in campo di Rafael Nadal. Il tennista originario di Manacor si è preparato in Kuwait in compagnia del next gen francese Arthur Fils dando risposte molto incoraggianti dal punto di vista fisico.

Il coach della leggenda spagnola, Carlos Moya, nel corso di un’intervista rilasciata al sito ufficiale dell’ATP, ha parlato di Rafael e delle condizioni in cui versa il 22 volte campione Slam.

Carlos Moya ha parlato di Rafael Nadal

Moya ha commentato innanzitutto un post condiviso dal suo allievo sul proprio profilo Instagram in cui Rafa si augurava di non pretendere da sé stesso ciò che ha sempre richiesto.

“Non è facile. Per quanto cerchiamo di ficcarglielo in testa e di farglielo capire, quando mette piede su un campo da tennis, è un animale competitivo. Gran parte del mio lavoro e di quello della squadra è stato quello di fermarlo.

Fermarlo in termini di carico di allenamento, fermarlo in termini di ore di lavoro, di intensità” ha affermato Moya.

Carlos ha proseguito dichiarando: “Ad esempio ogni tanto gli dico adesso organizza tu l’allenamento.

Anche questo mi aiuta a capire cosa vorrebbe fare, cosa apprezza e se c’è qualcosa che dobbiamo fare. Mi è davvero utile.

Quando gliel’ho detto, era un momento in cui Rafa stava iniziando ad andare avanti, ma ha detto: ‘Carlos, preferirei che lo facessi tu.

Se lo faccio, punterò i piedi. La mia testa lo vuole, ma ancora non credo che il mio corpo possa farlo. Quindi, preferirei che voi ragazzi continuaste a farlo”. Moya,infine, ha concluso sottolineando la gran fiducia ritrovata da Rafa a seguito degli allenamenti in Kuwait con Arthur Fils.

“Questo ti dice che è pronto a dare il massimo, ad andare avanti a tutto vapore. Certo, sa che in questo momento non è al suo livello migliore, ma pian piano lo aumenterà. Anche questo fa parte del nostro lavoro.

In quei giorni in Kuwait ci siamo allenati con Fils, ed è stato davvero bello, è andata molto meglio di quanto avremmo potuto sperare. Rafa è andato lì pensando che non sarebbe stato competitivo, che non sarebbe stato abbastanza bravo, ed è partito convinto che fosse possibile “ ha rimarcato il coach del tennista di Manacor.