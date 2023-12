Becker: "Non scommetterei mai contro Nadal. Il suo obiettivo è il Roland Garros"

© Clive Brunskill/Getty Images

Arthur Fils ha avuto la possibilità di allenarsi con Rafael Nadal in Kuwait. Come riferito da Ivan Ljubicic, che collabora con la Federazione francese di tennis e ha parlato con il 19enne di Bondoufle, lo spagnolo ha espresso un alto livello di gioco e potrebbe rappresentare una minaccia per tutti in Australia.

Nadal tornerà in campo a Brisbane e, sia nell'evento ATP 250 che agli Australian Open, non sarà ovviamente testa di serie. L'infortunio subito proprio a Melbourne lo scorso anno lo ha costretto a rinunciare di fatto a tutta la stagione e la classifica ne ha di conseguenza risentito.

Affrontare Nadal nei primi turni di un torneo è un avvenimento che nessuno si augura di vivere. Boris Becker, al Via Das Gelbe Vom Ball Podcast di Eurosport, crede che il maiorchino non avrà grandi aspettative in Australia e che si concentrerà sulla stagione sul rosso puntando al Roland Garros e ai Giochi Olimpici di Parigi 2024.

Le Olimpiadi si disputeranno infatti allo Stade Roland Garros, terreno che Nadal conosce piuttosto bene.

Boris Becker avvisa tutti: "Non scommetterei mai contro Rafael Nadal"

"Non scommetterei mai contro Rafael Nadal su un campo da tennis.

È troppo forte, ha vinto così tanto ed è troppo esperto. Uno dei migliori giocatori di tutti i tempi. Se pensa di aver ancora una possibilità di vincere i grandi titoli e giocare un buon tennis, allora devi credere in lui" , ha detto Becker.

"Non ci sono dubbi dal mio punto di vista. Sono sicuro che non andrà in Australia con grandi aspettative:. Il suo obiettivo deve essere il Roland Garros, devono essere i Giochi Olimpici che si giocheranno ancora a Parigi sulla terra battuta" .