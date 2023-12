Mouratoglou su Rafa Nadal: "Sarà difficile lottare contro tutti questi giovani"

© Cameron Spencer/Getty Images

La stagione tennistica 2023 giunge ormai al termine, manca sempre meno alla fine e i tennisti già pensano alla prossima stagione. Dal numero uno Novak Djokovic ai giovani talenti Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, tutti sono tornati sui campi di allenamento e c'è curiosità su cosa accadrà nel 2024: tanti i temi da trattare e tra questi non possiamo dimenticare il ritorno in campo del ventidue volte vincitore di titoli del Grande Slam Rafael Nadal.

Il tennista spagnolo è stato fermo tutta la stagione a causa di un infortunio avvenuto agli Australian Open, un problema al muscolo dello psoas che è apparso molto più grave del previsto e che ha addirittura fatto pensare al ritiro dal tennis.

Nadal non ha mollato e recentemente - mediante diverse apparizioni sui propri canali social - ha annunciato il rientro in campo, Rafa tornerà a inizio gennaio nel torneo Atp di Auckland. Ovviamente avrà una wildcard e sarà un torneo di preparazione per gli Australian Open.

Come confermato dallo stesso campione maiorchino il 2024 sarà probabilmente e a meno di clamorosi colpi di scena l'ultimo anno della gloriosa carriera del re della terra battuta. Nel corso di un'intervista ai microfoni di Eurosport il noto coach Patrick Mouratoglou ha analizzato il ritorno in campo di Rafa e le sue possibilità per la prossima stagione.

Ecco nello specifico le sue parole: "Rafa è stato fermo per tanto tempo e quindi tutti pensano che fisicamente - visto anche l'età e i grossi infortuni della sua carriera - non stia messo bene. Però parliamoci chiaro, se Rafa sta bene fisicamente è pericoloso per chiunque".

Il coach ha poi proseguito: "Sarà interessante vedere Nadal in campo, tanti giovani sono migliorati mentre lui era fermo e quindi tutti non vedono l'ora di vederlo in campo. Poi senza dubbio il Roland Garros sarà il torneo più importante della sua stagione".

Infine Mouratoglou ha continuato: "Nessuno sa come Nadal si sente davvero, solo lui può conoscere le sue condizioni fisiche. Questo sarà fondamentale per vedere il suo reale livello nel 2024. La sua partecipazione agli Australian Open ha due letture, da un lato possiamo pensare che questo è il suo ultimo anno e lui vuole giocare tutti gli Slam e dall'altro possiamp pensare che Rafa già si senta molto competitivo", ha chiuso il noto allenatore.