Rafael Nadal 'si avvicina' al rientro: Carlos Moya spiega le sue condizioni fisiche

© Alex Pantling/Getty Images

Manca poco al ritorno in campo di Rafa Nadal. Dopo un’assenza di un anno dal circuito il fuoriclasse spagnolo partirà in Australia dal torneo 250 di Brisbane, dove partirà direttamente dal main draw, grazie ad una wild card ricevuta dagli organizzatori del torneo.

L’ultima apparizione del 22 volte campione slam risale proprio in Australia, subì un duro infortunio nel corso del match di secondo turno con Mackenzie McDonald agli Australian Open e decise di chiudere anzitempo la sua stagione, dopo svariati rinvii, proprio per recuperare al 100% dal punto di vista fisico.

Carlos Moya, suo storico coach, dopo aver raccontato il periodo attraversato da Rafa in questo suo difficile anno lontano dai campi da gioco, ha parlato del soggiorno in Kuwait, dove ha deciso di recuperare pienamente la forma in vista della nuova stagione

La missione è arrivare in forma a Parigi

"Rafa è arrivato pensando che non sarebbe stato in grado di essere competitivo, ma è andato via convinto di poterlo essere.

Sta seguendo la giusta progressione, questo è un processo in cui deve bruciare le tappe poco a poco. Abbiamo bisogno che giochi delle partite e che prenda il ritmo", ha detto l'allenatore. La parte del calendario che più interessa a Nadal, come tutti i suoi tifosi sanno, è quella dove si gioca sulla terra battuta.

L’evento più importante è ovviamente il Roland Garros, che giocherà a giugno. Il 37enne di Manacor avrà quindi 6 mesi a disposizione per tornare pienamente in forma e competitivo: "Mancano sei mesi al Roland Garros e ci sono molte incognite da risolvere, ma è chiaro che sarebbe molto entusiasta di fare bene lì, è il suo torneo preferito", ha concluso.