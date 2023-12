Rafael Nadal e quei due record quasi imbattibili nel tennis dell'era Open

© Clive Brunskill/Getty Images

Rafael Nadal è molto atteso. Il campione spagnolo, vincitore di 22 titoli del Grande Slam, fuori dal circuito dall'edizione 2023 degli Australian Open, è pronto per il rientro. Giocherà nella prima settimana del 2024 l'Atp 250 di Brisbane per poi sbarcare a Melbourne per il primo slam della nuova stagione.

Inutile negare che c'è molta curiosità per capire che Nadal sarà, quale sarà il suo livello di gioco e soprattutto se potrà essere ancora capace di un acuto a livello di tornei del Grande Slam.

Intanto dal punto di vista dei dati statistici, tra i tanti record impressionanti che hanno caratterizzato la sua carriera ce ne sono sicuramente due molto difficilmente battibili. In primo luogo il record assoluto di 14 vittorie nello stesso torneo del Grande Slam, il Roland Garros, quasi impossibile da battere.

Vero è che Novak Djokovic è a 10 successi all'Australian Open ma sembra arduo pensare che possa vincere Melbourne altre 4 volte. Anche se mai dire mai con il giocatore serbo.

Rafael Nadal e il record di anni consecutivi vincendo almeno un torneo del Grande Slam

Ma c'è un altro record di Nadal che sembra difficilmente battibile.

Una classifica in cui Nadal è davanti a tutti. Anche a Djokovic e Federer. E si tratta degli anni consecutivi in cui ha vinto almeno un torneo del Grande Slam. Parliamo del singolare maschile nell'era Open. A partire dal suo successo al Roland Garros 2005, Nadal ha vinto almeno un torneo dei Grande Slam per 10 stagioni consecutive fino al 2014.

Prima stagione a secco è stata il 2015. Record assoluto nell'era Open. Al secondo posto in questa classifica c'è un terzetto di tutto rispetto a 8 anni di fila con un successo slam. C'è Bjorn Borg capace di vincere slam ogni anno dal 1974 al 1981; Pete Sampras a segno in almeno uno slam all'anno dal 1993 al 2000 e Roger Federer che ha vinto slam dal 2003 al 2010.

In questa particolare classifica Novak Djokovic paga l'anno a vuoto del 2017. Ma ha due serie da 6 anni: una dal 2011 al 2016 e un'altra, sempre di sei anni, tutt'ora aperta dal 2018 al 2023. Se vorrà eguagliare Nadal dovrà vincere almeno uno slam all'anno per i prossimi 4 anni.