Feliciano Lopez sul ritorno di Rafa Nadal: "Sogno che vinca il Roland Garros"

Il 2023 è stato l’ultimo ballo di Feliciano López in un mondo che l’ha visto protagonista per quasi venti anni. Il 29 giugno 2023 l’allora 41enne spagnolo ha dato l’addio al tennis, disputando la sua ultima partita ai quarti di finale del torneo di Maiorca contro il tedesco Yannick Hanfmann.

Una carriera lunghissima, in cui il nativo di Toledo ha conquistato 7 titoli Atp in singolare, 4 in doppio (di cui il Roland Garros nel 2016) e 5 Coppe Davis con la propria nazionale, spingendosi fino alla 12esima posizione del ranking mondiale.

Dal 15 luglio Lopez ricopre la posizione di Direttore delle Finali di Coppa Davis a Malaga, scelto dalla Federazione Internazionale in sostituzione di David Ferrer, oltre ad essere direttore del Master 1000 di Madrid. In una recente apparizione durante il gala sportivo organizzato dal Comitato Olimpico Spagnolo, l'ex giocatore spagnolo, in attesa del secondo figlio, ha ammesso che gli manca l'agonismo, dicendosi comunque contento e stimolato dalla nuova carica dirigenziale.

Le parole di Feliciano Lopez

Lo spagnolo ha poi risposto ad una domanda sui progetti per la stagione sportiva 2024, scherzando anche sul connazionale e amico Rafael Nadal. “Sono molto chiaro al riguardo. Che Nadal vinca il Roland Garros.

Tutto indica che sarà la sua ultima stagione attiva e naturalmente vorrei che venisse a Madrid, come direttore del torneo. Ma sono mesi che penso alla possibilità di vedere Rafa vincere a Parigi, sarebbe incredibile e sarebbe il miglior coronamento della sua carriera” ha dichiarato il 42enne spagnolo, che poi ha aggiunto: “Per lo sport mondiale è fantastico che un tennista iconico come lui stia tornando.

Poi ci sono i Giochi Olimpici, ma beh, non voglio sbilanciarmi troppo sull’evento, so che se mi dovesse sentire dire tutto questo si arrabbierebbe”. Il ritorno di Rafa Nadal è atteso per la fine del 2023, all’Atp 250 di Brisbane.