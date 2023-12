Acapulco 'aspetta' Rafa Nadal: il messaggio del direttore del torneo allo spagnolo

© Hector Vivas/Getty Images

Il ritorno di Rafael Nadal è sempre più vicino e sale l’attesa dei suoi fan, impazienti di rivedere in campo il tennista maiorchino quasi un anno dopo l’ultima volta. Il campione di Manacor si sta allenando e sta alzando il giro dei motori in vista della nuova stagione, che si aprirà per lui con l’Atp 250 di Brisbane.

"Nei miei contatti con il suo team trapela che è pronto per giocare, ma vuole abbassare le aspettative e forse questo gli sta togliendo un po’ di pressione.Non vede l’ora di venire a Brisbane. È stato qui diverse volte e gli è sempre piaciuto giocare questo torneo per avvicinarsi a Melbourne”, ha svelato il direttore del torneo ai microfoni di Eurosport.

L’ultima apparizione del 22 volte campione slam risale proprio in Australia, subì un duro infortunio nel corso del match di secondo turno con Mackenzie McDonald agli Australian Open e decise di chiudere anzitempo la sua stagione, dopo svariati rinvìì, proprio per recuperare al 100% dal punto di vista fisico.

Il 37enne spagnolo proverà a mettere importanti minuti nelle gambe in vista del primo Slam del 2024. I principali rivali di Nadal saranno Holger Rune, Grigor Dimitrov, Ben Shelton, Ugo Humbert e Sebastian Korda.

Acapulco 'chiama' Rafa

Un altro torneo che molto probabilmente rivedrà la sua presenza è Acapulco, dove Rafa si è imposto per ben quattro volte.

Il direttore del torneo, Alvaro Falla, ha assicurato che lo stadio sarà pronto per la data (dal 24 febbraio al 2 marzo), dopo i problemi generati dall’uragano Otis, qualche mese fa. "Acapulco è la nostra casa nella buona e nella cattiva sorte e terremo l'Open lì; quanto a Rafa, se vorrà venire, avrà sempre uno spazio", ha assicurato il boss del torneo.