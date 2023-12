Ljubicic svela un messaggio su Rafael Nadal: "Ora mi aspetto grandi cose"

© MacKenzie Sweetnam/Getty Images

Il campione spagnolo Rafael Nadal è uno degli uomini più attesi per il 2024. Rafa è fermo da un lunghissimo infortunio, ha saltato tutto il 2023 dopo un infortunio agli Australian Open di questa stagione, ko per un problema al muscolo dello psoas durante il match contro Mackenzie McDonald e da quel momento non si è più ripreso.

Inizialmente tutti pensavano ad un suo rientro sulla terra battuta ma le cose sono peggiorate pian piano e Rafa ha saltato così tutta la stagione. I più pessimisti pensavano anche ad un clamoroso ritiro ma Nadal - come di suo consueto - non ha alcuna voglia di mollare e mediante i propri canali social ha annunciato che ha ancora voglia di giocare.

A meno di sorprese il 2024 sarà il suo ultimo anno, ma la realtà è che neanche Rafa conosce le sue reali condizioni e non sappiamo in che condizione il campione maiorchino tornerà in campo. Il suo obiettivo è il Roland Garros, disputare alla grande la stagione sulla terra rossa mentre Rafa partirà comunque nel torneo Atp di Brisbane, e successivamente ci saranno gli Australian Open 2024.

Nel corso di un'intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport l'ex tennista e coach Ivan Ljubicic ha parlato di Rafael Nadal e ha svelato un interessante aneddoto: "Il ritorno di Rafael Nadal è importante e lui non sarà una presenza folcloristica all'interno del circuito, altro che vecchia gloria.

Seguo da qualche tempo Arthur Fils, numero 36 al mondo e lo faccio mediante la federazione, e in queste settimane si è allenato con lui in Kuwait. Mi ha scritto che sta giocando a un livello altissimo, mi aspetto grandi cose da lui".

Ljubicic ha parlato anche di Matteo Berrettini, un tennista che ha anch'egli avuto problemi fisici in questo 2023 e il croato ha dichiarato: "Il problema di Berrettini sono gli infortuni, non il tennis. Uno che è stato numero 6 due anni fa non ha disimparato a giocare, deve solo stare in salute e giocare un buon numero di partite e poi lo rivedremo in alto. Non vorrei essere contro chi lo affronterà ai primi turni nei prossimi tornei".