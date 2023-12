Sarà Netflix a trasmettere il match di esibizione tra Nadal e Alcaraz a Las Vegas

© Clive Brunskill/Getty Images

Grazie alla volontà del presidente dell'ATP Andrea Gaudenzi di allargare il bacino d'utenza dello sport che governa, Netflix si è avvicinata sempre di più al mondo del tennis. La nota società statunitense operante nella distribuzione streaming di film, serie televisive e altri contenuti ha realizzato "Break Point" , prodotto dedicato alla diffusione dei retroscena che accompagnano la stagione di alcuni dei migliori giocatori del circuito.

I primi cinque episodi sono stati pubblicati sulla piattaforma streaming lo scorso 13 gennaio, a pochi giorni dall'inizio degli Australian Open, e hanno mostrato video inediti di tennisti del calibro di Nick Kyrgios, Matteo Berrettini, Ajla Tomljanovic, Taylor Fritz, Ons Jabeur, Felix Auger-Aliassime e Casper Ruud.

Match d'esibizione tra Alcaraz e Nadal a Las Vegas: sarà trasmesso su Netflix

Netflix ha compiuto un altro importante passo verso il tennis, forse con l'obiettivo di candidarsi come una valida opzione per la prossima distribuzione dei diritti, e trasmetterà in diretta streaming un incontro d'esibizione tra Carlos Alcaraz e Rafael Nadal il 3 marzo 2024.

La partita - denominata "The Netflix Slam" - si disputerà a Las Vegas presso la Michelob Ultra Arena del Mandalay Bay Resort and Casino. "Sono molto emozionato per la mia prima partita a Las Vegas, una delle città più iconiche e divertenti al mondo" , ha dichiarato Nadal.

"Sono anche molto entusiasta di giocare con il mio connazionale Carlos Alcaraz. Sono sicuro che sarà una fantastica serata" . Proprio negli scorsi giorni, Alcaraz ha parlato della possibilità di giocare in doppio con Nadal ai Giochi Olimpici di Parigi 2024.