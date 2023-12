Rafael Nadal è già in forma smagliante: il video dell'allenamento

© Twitter

Il ritorno di Rafael Nadal è sempre più vicino e sale l’attesa dei suoi fan, impazienti di rivedere in campo il tennista maiorchino quasi un anno dopo l’ultima volta. Il campione di Manacor si sta allenando e negli ultimi giorni sono spuntati alcuni video sui social in cui Nadal mostra una buona forma fisica.

In una delle ultime sessioni di allenamento, che il 22 volte campione slam sta svolgendo in Kuwait, Nadal ha scambiato intensamente col 19enne francese e finalista delle Next Gen Finals Arthur Fils, dando segnali parecchio incoraggianti.

Il video ha infiammato i suoi sostenitori.

Some videos from the Rafa-Fils practice today in Kuwait 🇰🇼💪



📸 Rafael Nadal IG pic.twitter.com/dqgcCOjdE5 — Olly 🎾🇬🇧 (@Olly_Tennis_) December 8, 2023

Sul proprio profilo Instagram, il 37enne maiorchino ha rilasciato negli ultimi giorni alcune dichiarazioni interessanti.

“Certo, in molti momenti ho pensato che non avesse senso. Alla fine ci sono molti anni, molte cose, molte ore di lavoro di cui non si vede il risultato, ma bene. Penso ancora quello che ho detto nell'ultima conferenza stampa.

Non credo di aver meritato di concludere la mia carriera sportiva in una sala stampa. Vorrei che finisse in modo diverso. Ho lottato e ho mantenuto sempre l'illusione che ciò potesse accadere. Con i dubbi, con i momenti brutti, molto brutti, con i momenti migliori....

Penso di aver avuto intorno a me le persone giuste, come ho sempre avuto nel corso della mia carriera: famiglia, squadra, amici.... Tutti loro mi hanno aiutato in modo decisivo a essere dove sono oggi, con la possibilità di gareggiare di nuovo.

Anche il desiderio delle persone che vogliono vedermi giocare di nuovo ha avuto un impatto importante sulla mia vita quotidiana” ha detto Nadal in un video sui propri social.