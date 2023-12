Sebastien Grosjean su Rafael Nadal: "Non vedo l'ora di rivederlo in campo"

© Cameron Spencer/Getty Images

Il ritorno più atteso nella stagione 2024 è senza dubbio quello della leggenda spagnola Rafael Nadal. Il tennista originario di Manacor è assente dalle competizioni dal secondo turno degli Australian Open 2023 in cui ha subito un infortunio nel match contro Mackenzie McDonald e ha dovuto abdicare il titolo vinto nell’edizione precedente.

Nadal, a seguito dell’operazione all'anca, ha preferito saltare il resto della stagione per tornare nelle migliori condizioni nel 2024 partendo direttamente dall’ATP 250 di Brisbane, che inizierà il 31 dicembre e consentirà a Rafa di prepararsi per gli Australian Open .

Sèbastien Grosjean svela il proprio pensiero su Rafael Nadal

L’annuncio del ritorno di Nadal ha incuriosito ovviamente i fan e gli addetti ai lavori che si sono espressi sulle condizioni in cui sarà il tennista di Manacor, tra questi vi è il francese Sebastien Grosjean (attuale coach del next gen francese Arthur Fils,ndr.) che assisterà agli allenamenti del maiorchino che si terranno in Kuwait.

Nel corso di un’intervista rilasciata a L‘Equipe l’ex numero 4 della classifica mondiale ha espresso il proprio pensiero sul ritorno di Nadal e sulle condizioni in cui versa il tennista di Manacor. “Sono un tifoso di Rafa, sia come persona che come campione, quindi mi piace vedere che è tornato.

Voglio davvero vederlo in campo, vedremo come recupererà e come si allenerà. Se avrà annunciato il suo Il ritorno per Brisbane e Melbourne è perché si sente bene a livello fisico, il suo fisico c'è.

Questi campioni, una volta tornati alle competizioni, ritrovano il ritmo. Federer lo ha fatto: nel 2016, dopo Wimbledon, si è operato al ginocchio e sei mesi dopo vinceva gli Australian Open" , ha affermato l’attuale coach di Arthur Fils.

Nella stagione che inizierà il ventidue volte campione Slam sarà costretto a costruire nuovamente la propria classifica (Nadal ad ora non vanta punti ATP) e cercherà di conquistare una medaglia olimpica al torneo dei 5 cerchi che si terrà a Parigi in alcuni dei campi del RG.