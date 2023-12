Serra: "Le possibilità che Rafael Nadal vinca il Roland Garros sono quasi nulle"

© Kim Landy/Getty Images

È fermo da ormai quasi un anno e in tanti - sia tra gli addetti ai lavori che tennisti - pensavano all'ipotesi del ritiro. Ancora una volta il tennista spagnolo Rafael Nadal ha smentito tutti. Lo spagnolo mediante un annuncio sui propri canali social (ultimamente tra l'altro è molto più attivo del solito) ha comunicato che tornerà in campo e lo farà in Australia, nel torneo Atp di Brisbane: solo poi proverà a cimentarsi negli Australian Open dove ovviamente lui non si aspetta molto.

Lo ha ribadito più volte e anche sui social ha confermato che dovrà provare a essere meno duro del solito con sé stesso, non può avere grandi aspettative in Australia e soprattutto non può assolutamente pensare di rientrare e vincere subito uno Slam.

Il grande obiettivo del campione maiorchino è il Roland Garros, torneo che ha vinto in carriera ben 14 volte e che lo ha inserito di diritto nella storia di questo sport. Nadal viene considerato come il re della terra battuta e per questo almeno li tanti fan sperano di vederlo competitivo.

Non tutti sono dello stesso avviso ed anzi c'è chi risulta essere davvero molto pessimista. L'ex tennista francese Florent Serra ha parlato ai microfoni di RMC Sport ed è stato abbastanza schietto sulle chance di vittoria di Rafa a Parigi: "Non credo affatto che Rafa Nadal sia in grado di poter vincere al Roland Garros per la 15esima volta in carriera.

È vero abbiamo visto intensità negli ultimi allenamenti, ma parliamo di un tennista assente da un anno e lontano da tutti questi atleti che hanno lottato a ritmi pazzeschi per tutta la stagione. Inoltre dovrà fare un torneo eccezionale, acquisire fiducia e quasi tutto senza probabilmente essere testa di serie, dovrà essere anche fortunato nei primi turni.

A 37 anni tutto questo mi sembra davvero complicato, sarà dura vincere il Roland Garros. Per me ha meno del 10 % e direi anche minori possibilità di vincere il torneo a Parigi". Le parole di Serra hanno scatenato i social tra chi si è addetto d'accordo e chi vince spera ed è comunque vinto nella rinascita del leggendario campione iberico.