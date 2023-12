Rafael Nadal costruisce il tennista perfetto: citati Novak Djokovic e Roger Federer

© Cameron Spencer/Getty Images

Rafael Nadal è pronto a tornare. Dopo praticamente una stagione fermo ai box, il campione spagnolo non vede l'ora di tornare a competere nel circuito maggiore per regalarsi (forse) un ultimo anno con qualche importante soddisfazione.

In Australia gli appassionati potranno nuovamente godersi l'iberico, che ha già annunciato di partecipare all'Atp 250 di Brisbane prima di approdare a Melbourne per i prestigiosi Australian Open. Per tutti una mina vagante assolutamente da evitare nei sorteggi: infatti, quasi senza ranking e accedendo ai main draw col ranking protetto, il 37enne di Manacor può affrontare chiunque al primo turno della competizione.

Il giocatore perfetto

Recentemente a Rafa è stato chiesto di costruire il suo tennista preferito. E le risposte rilasciate dallo spagnolo hanno incuriosito e in un certo senso sorpreso i fan. Nadal ha scelto: il servizio dell'ex giocatore croato Ivo Karlovic, il dritto dell'amico rivale svizzero Roger Federer, il rovescio del campione serbo Novak Djokovic, la volée del ceco Radek Stepanek, il fisico di Carlos Alcaraz e la sua mentalità.

Queste le decisioni del maiorchino, che ha citato gli altri due membri dei Big Three. Della new generation citato solo il connazionale spagnolo, mentre Jannik Sinner non ha trovato spazio.

Nel frattempo l'atleta classe 1986 prosegue ad allenarsi sui campi in cemento della sua accademia: il ritorno in campo non è poi così lontano.