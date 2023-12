Rafael Nadal: "Credo che il 2024 sarà il mio ultimo anno, ma non posso esserne certo"

© Morgan Hancock/Getty Images)

La prossima potrebbe essere l'ultima stagione di Rafael Nadal nel circuito maggiore. Lo scorso giugno, quando ha annunciato che non avrebbe preso parte al Roland Garros, il campione spagnolo aveva già parlato del suo possibile ritiro al termine del 2024.

Il suo desiderio è sempre stato quello di porre fine alla sua carriera in campo e non in una sala stampa. In un video pubblicato sul proprio account Instagram, Nadal ha ribadito lo stesso concetto ma senza porsi un reale limite.

Nel caso in cui il corpo dovesse rispondere positivamente agli allenamenti e alle partite, il maiorchino non vorrebbe diventare schiavo delle sue parole e salutare il tennis.

Nadal: "Credo che il prossimo sarà il mio ultimo anno, ma...

"

“Chiaramente ho pensato molte volte che non aveva senso continuare a giocare. Alla fine ho vissuto tante cose, ore e ore di lavoro senza vedere risultati concreti. Ma continuo a pensare quello che ho detto nel corso della mia ultima conferenza, ovvero che non merito di finire la mia carriera in una sala stampa.

Mi piacerebbe terminare in una maniera differente. Ho lottato e continuato a nutrire la speranza di far accadere quello che volevo. Ho avuto dubbi, attraversato momenti negativi, ma penso di essermi circondato delle persone giuste: la mia famiglia, il mio team, gli amici… Penso che tutti mi abbiano aiutato in maniera decisiva per ritrovarmi in questa posizione dove ho la possibilità di tornare a competere.

Credo che vedermi ancora giocare sia anche il desiderio degli appassionati" , ha spiegato Nadal. "Ci sono molte possibilità che il prossimo sia il mio ultimo anno senza alcun dubbio. Ci sono possibilità che si tratti di metà anno, un anno completo o nessuna delle due ipotesi.

Ci sono domande a cui non posso rispondere in questo momento. Queste è la verità. Posso solo dire che tornerò a competere e che nella mia testa questo potrebbe essere l’ultimo anno. Cercherò di godermi ogni torneo.

Non voglio fare nessun annuncio, perché non sappiamo quello che potrebbe accadere e non voglio essere schiavo delle mie dichiarazioni. Io credo che le cose andranno così, ma non posso esserne sicuro al 100% . Ho lavorato molto per tornare a giocare e se il mio corpo mi permetterà di divertirmi, perché dovrei definire una scadenza? Non avrebbe senso” .