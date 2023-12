Rafael Nadal, rivelato l'outfit dello spagnolo per il rientro in campo

© Cameron Spencer/Getty Images

La stagione tennistica è ufficialmente terminata e suo malgrado non è stato tra i protagonisti. Il campione spagnolo Rafael Nadal ha avuto importanti problemi fisici, ed è stato praticamente tutta la stagione fermo.

Il problema al muscolo dello psoas subito durante gli Australian Open 2023 si è rivelato molto più grave del previsto, inizialmente si parlava di settimane ma alla fine il 22 volte vincitore di titoli del Grande Slam ha saltato tutta la stagione.

L'ultimo match è arrivato a gennaio con la sconfitta contro l'americano MacKenzie McDonald, ma da quel giorno sono cambiate tante cose. Tra i fan c'era anche chi credeva che questa poteva essere la fine del campione iberico ma Nadal ha dimostrato ancora una volta che non ha alcuna intenzione di mollare.

Il 2024 dovrebbe essere la sua ultima stagione ma va detto che tutto dipenderà dalle condizioni dello spagnolo e Rafa vuole capire se è competitivo per lottare al vertice. È questa la sua missione e la capirà fin dai primi di gennaio quando ci sarà il torneo Atp di Brisbane.

C'è molta curiosità su Rafa, chi vuole capire le sue condizioni atletiche e chi invece vuole sapere solo cosa indossare in campo il tennista maiorchino. Dopo tanti rumors è stato svelato quale sarà il completo che indosserà Rafael Nadal al suo tanto atteso rientro in campo.

Ecco uno dei tweet che lo chiarisce:

Rafa’s Brisbane outfit! I hope that we see some iconic outfits in what may be his final season - need to cop them all! #Nadal https://t.co/8UCShqlPj3 — Liam 🎾 (@Tennis_Section) December 3, 2023