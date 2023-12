© Daniel Pockett/Getty Images

Gli organizzatori del torneo ATP 250 di Brisbane hanno reso nota l'entry list ufficiale dell'evento che aprirà la nuova stagione. Impossibile non menzionare il ritorno in campo dopo quasi un anno di Rafael Nadal. Il maiorchino ha subito un duro infortunio nel corso del match di secondo turno con Mackenzie McDonald agli Australian Open e deciso di chiudere anzitempo la sua stagione proprio per recuperare al 100% dal punto di vista fisico.

Il 22 volte campione Slam ripartirà da Brisbane, dove proverà a mettere importanti minuti nelle gambe in vista del primo Slam del 2024. I principali rivali di Nadal saranno Holger Rune, Grigor Dimitrov, Ben Shelton, Ugo Humbert e Sebastian Korda.

Atp Brisbane - Il direttore del torneo: "Rafael Nadal sarà al 100% "

Cameron Pearson, direttore del torneo, si è detto orgoglioso per il fatto che sarà proprio il suo evento a ospitare il rientro ufficiale di Nadal.

Pearson ha avuto la possibilità di parlare con il team dello spagnolo ed è piuttosto fiducioso sulle condizioni in cui si presenterà a Brisbane. “Rafa è fuori da quasi un anno, ha subito un intervento chirurgico piuttosto importante.

È naturale abbia qualche incertezza. È un professionista completo, non tornerebbe se non fosse pronto al 100% , ha detto Pearson ai microfoni di Eurosport. "Nei miei contatti con il suo team trapela che è pronto per giocare, ma vuole abbassare le aspettative e forse questo gli sta togliendo un po’ di pressione.

Non vede l’ora di venire a Brisbane. È stato qui diverse volte e gli è sempre piaciuto giocare questo torneo per avvicinarsi a Melbourne” . Il torneo di Brisbane si disputerà dal 31 dicembre al 7 gennaio e sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Tennis.