Rafael Nadal e non solo: l'entry list ufficiale del torneo di Brisbane

Il novero degli iscritti comprende inoltre nomi quali Matteo Arnaldi ( il giovane originario di Sanremo lo scorso anno iniziò l’anno da 134 perdendo durante le qualificazioni per l’AO), il russo Alexander Shevchenko, gli australiani Max Purcell , Jordan Thompson e Alexei Popyrin ( tutti han fatto parte dell’Australia finalista nell’ultima edizione di Coppa Davis) ed il russo Roman Safiulin.

Date le condizioni di gioco, da tenere assolutamente in considerazione sono l’americano Sebastian Korda testa di serie numero 5 (durante lo Slam australiano nel 2023 è stato costretto a ritirarsi durante i quarti di finale), il britannico e cinque volte finalista agli Australian Open Andy Murray, il russo Aslan Karatsev (che durante la stagione 2021 raggiunse la semifinale del primo Major stagionale) ed il rientrante Reilly Opelka.

Testa di serie principale del torneo e unico top 10 in lista è il danese Holger Rune che ha concluso il 2023 in crescendo grazie alla presenza di Boris Becker nel suo team.

Il tennista di Manacor è assente dal Tour a partire dagli Australian Open 2023 a seguito di un infortunio all’ileopsoas rimediato contro l’americano McDonald durante il secondo turno dello Slam australiano e partirà da Brisbane per costruirsi nuovamente una classifica degna del suo immenso talento.

