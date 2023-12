Rafael Nadal non vuole mollare: "È stato un anno lungo, aspiro solo..."

© Kim Landy/Getty Images

Un anno che vuole finalmente lasciarsi alle spalle. Rafael Nadal è intervenuto in un nuovo video pubblicato sui suoi canali social per raccontare cosa ha vissuto durante tutto il 2023. Un momento davvero complicato della carriera per il campione spagnolo, che ora ha tantissima voglia di tornare in campo: "È stato un anno lungo, che ha attraversato tante fasi, partendo dal provare a gareggiare nuovamente nella stagione su terra.

Settimana dopo settimana, delusione dopo delusione finché non è arrivato il momento di fermarsi e dire basta. Fino a quando non è arrivato il momento di trovare davvero una soluzione, che è stata l'operazione" ha affermato.

Poi ha proseguito, raccontando i mesi successivi: "Da allora in poi è stato un nuovo orizzonte, un percorso difficile, ma mantenendo sempre la speranza di tornare. Naturalmente ci sono stati molti dubbi. Naturalmente ci sono stati momenti in cui sembrava impossibile che questo momento arrivasse, ma il lo spirito è stato mantenuto, lavoro, entusiasmo e penso di essere pronto per tornare".

Nadal sul ritorno in Australia

Sono tantissime le incognite sul rientro del vincitore di 22 titoli del Grande Slam. Ad ammetterlo è lo stesso atleta iberico: "Non so che livello raggiungerò, non so cosa aspettarmi.

Non ne ho idea, ma non mi interessa neanche ora. Sono semplicemente felice di essere tornato e con il massimo entusiasmo farò lo sforzo necessario per divertirmi e credo che sarò competitivo. Mi alleno da buone settimane a un livello che mi dà la possibilità di competere di nuovo.

Ho attraversato molte fasi, ma oggi penso che sia giunto quel momento. Ritornare in un torneo che ho giocato in passato, che mi è familiare, un torneo 250. So che è un torneo difficile, ma spero di essere preparato per giocare.

Non aspiro a nient'altro, semplicemente ad essere competitivo" ha concluso nel messaggio verso tutti i fan.