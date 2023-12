Ljubicic su Nadal: "Sono curioso di rivederlo. Punterà a vincere il Roland Garros"

© Quinn Rooney/Getty Images

Manca sempre meno al ritorno in campo di Rafael Nadal. Il 22 volte campione Slam ha annunciato che tornerà a disputare un torneo ufficiale - a quasi un anno di distanza dall'ultima volta - a Brisbane con l'obiettivo di raggiungere Melbourne nelle migliori condizioni possibili.

Lo spagnolo ha spiegato che proverà ad essere più gentile con sé stesso evitando di imporsi sempre il massimo come accaduto nel corso della sua carriera. A preoccupare Nadal, come specificato dallo stesso protagonista, non è l'operazione subita all'anca ma quello che sarà il suo stato d'animo durante i momenti complicati.

Ljubicic su Rafael Nadal: "Punterà a vincere il Roland Garros"

Durante la presentazione del documentario “Ljubo, l’uomo salvato dal tennis” , prodotto da Sky Sport, e nelle parole riportate da OA Sport, Ljubicic si è detto entusiasta per ill rientro di Nadal e ha individuato il torneo che lo spagnolo cercherà di conquistare con tutte le sue forze.

"Sono curioso di rivederlo in campo, anche se sono certo che sarà bellissimo perché Rafa ha un sacco di tifosi nel mondo. Penso che vorrà riprendere la condizione in maniera graduale per arrivare poi al picco, se tutto andrà bene, in occasione della stagione sul rosso, quando poi punterà a vincere un altro Roland Garros" , ha detto l'allenatore croato prima di soffermarsi sulla crescita del tennis italiano, certificata dal secondo storico trionfo ottenuto in Coppa Davis.

"Quello che sta succedendo col movimento italiano, in toto, è una cosa incredibile. Personalmente vedo almeno 10 anni di grandi chance per il tennis azzurro per poter vincere davvero qualsiasi cosa" .