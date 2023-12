Rafael Nadal potrebbe dire addio alle Olimpiadi: spunta la rivelazione

© Adam Pretty/Getty Images

Il sogno di Carlos Alcaraz potrebbe non avverarsi. Se il ritorno in campo di Rafael Nadal è ormai alle porte, con il suo rientro fissato per il 31 dicembre a Brisbane, la sua programmazione sarà piuttosto mirata, con una scelta ponderata dei tornei ai quale parteciperà.

Tra i tornei che il 22 volte campione slam potrebbe saltare, un grande punto interrogativo aleggia sui Giochi Olimpici di Parigi 2024, in programma la prossima estate. In una recente intervista di Rmc Sport l’ex allenatore e zio del 37enne spagnolo, Toni Nadal, ha rivelato quali sono i suoi programmi per la sua ultima stagione nel circuito.

Le rivelazioni di Toni Nadal

Zio Toni ha sottolineato come il sogno del tennista di Manacor sia quello di trionfare per un’ultima volta a Parigi. “Il suo sogno è quello di sentire ancora una volta il suo nome al Roland Garros.

È la cosa più importante. Non va in campo per esserci, pensa di essere competitivo. Sa che per essere competitivo deve giocare molti tornei in Australia e così via. Vuole avere un'altra possibilità. Vincere sarà molto difficile, ma non impossibile.

Una persona come Rafael deve credere in sè stesso, deve provare, ma vedremo. Per quanto riguarda il resto del calendario non lo so, ne parlerà con i suoi allenatori e la sua squadra” ha detto il coach spagnolo.

Toni Nadal ha poi aggiunto: “Rafael cercherà di giocare il maggior numero di tornei possibile, ma soprattutto i Giochi Olimpici e il Roland Garros. Il Roland Garros è il torneo in cui ha vinto di più, quindi pensa di avere più possibilità di vincere.

Per lui giocare ai Giochi Olimpici, rappresentando la Spagna, è sempre stato molto importante, visto che ha già partecipato a Pechino e Rio. I Giochi Olimpici sono a Parigi, sui campi del Roland Garros, il che li rende ancora più speciali.

Poi vedremo come andrà l'anno. Tutto quello che dico è quello che penso, non ho parlato di tennis con Rafael”.