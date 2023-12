Rafael Nadal: "Dovrò avere la capacità di non pretendere il massimo da me stesso"

© Daniel Pockett/Getty Images

Dopo l'indiscrezione lanciata da Craig Tiley, direttore degli Australian Open, lo stesso Rafael Nadal ha annunciato che tornerà in campo a inizio 2024 per partecipare al torneo ATP 250 di Brisbane e il primo Slam della stagione.

Il campione spagnolo è molto attivo sui social e ha provato a comunicare a tutti i suoi fan quello che è lo stato d'animo che proverà ad apportare alla sua mentalità per non commettere un grave errore.

Il maiorchino ha elaborato un discorso davvero interessante e spiegato che dovrà essere bravo a non pretendere troppo da sé stesso come ha fatto nel corso della sua intera carriera.

Nadal: "Dovrò essere bravo a non pretendere troppo da me stesso"

In un video pubblicato sul proprio account Instagram, Nadal ha dichiarato: “Ho avuto paura di fare l’annuncio, perché alla alla fine ho trascorso un anno senza competere e subito un’operazione all’anca.

La cosa che mi preoccupava di più, però, non era l’anca ma qualcos’altro. Penso di essere pronto e sono fiducioso che le cose andranno bene. Questo mi dà l’opportunità di divertirmi in campo.

È passato molto tempo, ma spero di provare ancora la stessa tensione, lo stesso piacere, le stesse paure e dubbi. Mi aspetto di non aspettarmi niente: questa è la verità. Devo avere la capacità di non pretendere quello che ho richiesto a me stesso per tutta la carriera.

Credo di trovarmi in una situazione diversa, un terreno inesplorato. Ho interiorizzato ciò che ho fatto nel corso della mia vita, ovvero chiedere il massimo a me stesso. Spero di essere in grado di non farlo. Devo accettare che le cose saranno molto difficili all’inizio, darmi il tempo necessario e perdonarmi se le cose non andranno bene, perché esiste una possibilità molto grande che vada così.

Ma devo anche sapere che potrebbe esserci un futuro non troppo lontano in cui le cose possono cambiare se mantengo il giusto spirito di lavoro e il mio corpo risponde bene” .