Zio Toni: "Questa è la sfida più grande mai affrontata da Rafa Nadal"

Dopo quasi un anno di assenza dalle competizioni pochi giorni fa il campione spagnolo Rafael Nadal ha annunciato il rientro alle competizioni. Il tennista fermo a causa di un infortunio al muscolo dello psoas (subito agli Australian Open 2023) ha comunicato via social media che rientrerà direttamente nel torneo Atp di Brisbane.

Attualmente Rafa è numero 663 delle classifiche mondiali ma ovviamente Nadal utilizzerà il suo status e soprattutto il ranking protetto per partecipare ai vari tornei. Quello che sta per iniziare potrebbe essere l'ultimo anno della straordinaria carriera dello spagnolo.

Mediante i social Rafa ha annunciato ormai ore fa: "Ciao a tutti. Dopo un anno lontano dalle competizioni è ora di tornare. Sarò a Brisbane per la prima settimana di gennaio. Ci vediamo lì". Un post correlato con un video del momento dell'infortunio e Rafa ha avuto davvero tante interazioni.

Fan di tutto il mondo e altri tennisti hanno esultato per il rientro dello spagnolo e non poteva esimersi dal fare ciò anche Toni Nadal, il famoso 'Zio Toni', zio e storico ex coach dello spagnolo (i due si sono separati qualche anno fa).

Mediante i social network Toni ha commentato: "Sono entusiasta di veder competere Rafa Nadal si nuovo. Sono consapevole che questa volta sarà la sfida più difficile ma ho grande fiducia in lui e credo che non deluderà affatto".

Già recentemente Toni Nadal aveva commentato: "È consapevole che si tratterà di una situazione complicata. Diciamo che in Australia non sarà facile competere, non sarà testa di serie e potrebbe beccare un top anche al primo turno dei tornei", ha chiosato così il noto coach.

Tanti addetti ai lavori e lo stesso zio hanno ormai compreso la situazione di Nadal e allo stesso tempo hanno dichiarato: "Quando Rafa gioca uno Slam e all'inizio pesca avversari abbordabili poi inizia a prendere slancio e dai Quarti di finale in poi può essere pericoloso per chiunque".

C'è grande curiosità per come tornerà Rafa Nadal nel circuito, sono passati ormai diversi mesi e tutti vogliono capire le sue condizioni fisiche e mentali.