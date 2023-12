Il piano di Rafael Nadal per entrare nel tabellone principale agli Australian Open

© Cameron Spencer / Getty Images

Il ritorno in campo di Rafael Nadal ha ormai una data e un luogo, da segnare in rosso sul calendario. Come annunciato su Instagram dallo stesso campione iberico, il rientro nel circuito è previsto il 31 dicembre 2023, ultimo giorno dell’anno, in occasione dell’Atp 250 di Brisbane.

Un evento atteso tanto da tutti gli amanti del tennis quanto dallo stesso Nadal, assente dai campi dal 18 gennaio. Un intero anno senza la racchetta in mano, un calvario per recuperare dalla lesione di 2° grado al muscolo ileopsoas della gamba sinistra che ha fatto perdere l’intera stagione al 20 volte campione slam.

Adesso però l’infortunio è alle spalle, e l’intenzione del 37enne spagnolo è quella di mettere nelle gambe set e partite per poter arrivare competitivo al primo slam dell’anno, gli Australian Open.

Nadal però, a causa della lunga assenza, occupa attualmente la 664esima posizione nel ranking Atp, con soli 45 punti, gli stessi di Marin Cilic. Come farà dunque a prendere parte ai principali tornei con un piazzamento così basso? Scopriamolo insieme.

Rafa Nadal: la soluzione per poter entrare nei tabelloni principali

Nadal partirà praticamente da zero in questa nuova annata, arrivando agli Australian Open 2024 soltanto con una manciata di punti. Per poter prendere parte allo slam australiano, e successivamente agli altri tornei principali, il campione spagnolo utilizzerà il Ranking protetto, uno strumento che ogni giocatore che è stato fuori dal circuito per più di sei mesi a causa di un infortunio può utilizzare durante i primi nove tornei dopo il ritorno in campo.

Si tiene conto della sua posizione in classifica nei tre mesi precedenti l'infortunio e questa posizione è quella di riferimento per accedere ai sorteggi dei tornei finali. Tuttavia, questo non gli permette di essere testa di serie, quindi Rafa potrebbe affrontare i migliori fin dal primo turno.