Carlos Alcaraz e la stima per Rafa Nadal: "È e sarà sempre il mio idolo"

Il mese di dicembre è solitamente il mese del meritato riposo per i tennisti, reduci da una lunghissima stagione piena di impegni nel circuito. Per molti, quasi tutti, tranne che per Rafa Nadal. Il campione maiorchino sta sfruttando questo mese per concludere il suo percorso di riabilitazione, che gli permetterà di tornare in campo dopo un intero anno lontano dai campi.

Nadal, in un video su Instagram, ha ufficialmente annunciato il rientro a Brisbane, per la gioia di tutti i suoi tifosi. Oltre i fan, ad attendere con ansia il ritorno in campo del 20 volte campione slam spagnolo c’è anche Carlos Alcaraz, che ha sempre esplicitato il fatto che il connazionale sia il suo idolo e fonte d’ispirazione.

In una recente intervista promossa della LTA (Federazione britannica di tennis), il 20enne spagnolo ha espresso la sua stima per Nadal, raccontando il loro primo incontro.

Le belle parole di Carlos Alcaraz su Nadal

Alcaraz ha parlato così del 37enne di Manacor: “La prima volta che l'ho incontrato avevo 12 anni, in un'edizione del Mutua Madrid Open in cui era in semifinale e ho fatto una foto con lui.

La verità è che è sempre stato il mio idolo e lo è tuttora. Da quando ho iniziato a giocare a tennis ho guardato a lui, anche a Federer, ho sempre guardato i migliori incontri di tennis, ma Rafa è il mio grande riferimento.

Le grandi cose che ha raggiunto, le grandi partite che ha giocato. Rafa è Rafa”.

Il 2024 sarà l’occasione per i due campioni spagnoli di tornare ad affrontarsi.

Alcaraz ha affrontato Nadal tre volte nella sua breve carriera. Nel primo atto della rivalità tra i due iberici, nel 2021, il più esperto tennista maiorchino regolò a Madrid Carlitos in due set. Più combattuta la seconda sfida, quando nel 2022 fu ancora Nadal ad imporsi in tre set alle semifinali di Indian Wells.

Qualche mese più tardi poi arrivò, ai quarti di finale del Master 1000 di Madrid, la prima vittoria del due volte campione slam, il quale poi trionfo in casa nella finale contro Zverev.