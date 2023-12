Rafael Nadal torna a Brisbane: Taylor Fritz mette tutti in guardia

© Clive Brunskill/Getty Images

Adesso è ufficiale: Rafael Nadal tornerà in campo, a quasi un anno di distanza dall'ultima volta, al Brisbane International. L'evento inizierà il 31 dicembre e sarà trasmesso in diretta su Sky Sport, che ha acquisito i diritti di tutti i tornei del Tour ATP.

Lo spagnolo ha già dimostrato in passato di poter tornare a competere ai massimi livelli anche dopo una lunga pausa e il fatto che non figurerà tra le teste di serie potrebbe rappresentare una minaccia per tutti.

Taylor Frtiz, impegnato al MGM Macau Tennis Masters, ha parlato proprio della possibilità di sfidare un campione come Nadal nelle fasi iniziali di un torneo.

Taylor Fritz su Rafael Nadal: "Pazzesco il fatto che non sarà testa di serie"

"Me lo aspettavo, parliamo di Rafa.

Non credo che si sarebbe mai ritirato senza fare un altro tentativo. Dopo tutto il tempo che ha avuto a disposizione, mi aspettavo che tornasse all'inizio della prossima stagione. Quindi penso che sia una buona notizia per il mondo del tennis in generale" , ha dichiarato il tennista americano nelle parole riportate da Eurosport.

"Sarà dura, potrebbe essere un po' arrugginito inizialmente. Penso che sarà davvero pazzesco vederlo nei tabelloni principali dei tornei da non testa di serie. Chiunque potrebbe affrontare Rafa al primo turno, quindi sarà davvero pazzesco.

Lui è Rafa, sono convinto che giocherà molto bene anche se avrà bisogno di tempo. Sarà comunque difficile per molti tennisti incontrare subito Nadal in un torneo" . Nadal ha giocato il suo ultimo match ufficiale lo scorso 18 gennaio agli Australian Open contro Mackenzie McDonald.

Il maiorchino si è procurato un duro infortunio nel corso della partita con l'americano ed è stato costretto a porre fine anzitempo al suo 2023 tennistico.