Rafa Nadal torna in campo, ora è ufficiale: c'è la data

La stagione tennistica è giunta ufficialmente al termine e ormai il circuito già pensa alla prossima stagione. Da inizio anno sono cambiate tante cose, sono esplosi diversi giovani talenti mentre non sono cambiate le cose al vertice.

Il numero uno al mondo è sempre il campione serbo Novak Djokovic, tennista che ha legittimato il suo status vincendo tre titoli del Grande Slam e le Finals Atp di Torino. Con questa stagione sono sempre di più a pensare che Nole sia il vero GOAT di questo sport.

Nella consueta sfida riguardo i titoli del Grande Slam Djokovic ha 24 Slam contro i 22 di Rafael Nadal e i 20 di Roger Federer. Il campione svizzero si è ritirato da oltre un anno mentre Rafa è stato il vero grande assente di questo 2023.

Il tennista ha subito un grave infortunio al muscolo dello psoas durante gli Australian Open 2023 e da quel momento non è più tornato. Nadal è fermo dagli Australian Open, precisamente dal match valido per il secondo turno contro l'americano MacKenzie McDonald.

Da quel momento i tempi dell'infortunio si sono allungati sempre di più e Rafa non è più sceso in campo. Addirittura si era parlato di ritiro ma fortunatamente Nadal tornerà in campo, ora è ufficiale.

Come riportato da Tennis Channel è ufficiale che Nadal scenderà in campo nel torneo Atp 250 di Brisbane, il suo primo evento dopo oltre un anno. Rafa saggerà così le sue condizioni in vista degli Australian Open e valutera' le sue possibilità.

Il sogno di Nadal è tornare competitivo e magari provare a vincere il Roland Garros, torneo che lo ha reso celebre e che ha vinto 14 volte, inserendolo di conseguenza nella storia di questo sport. Nadal non vede l'ora e negli ultimi minuti ha postato un video su social relativi al suo infortunio.

Rafa is Back, ora possiamo dirlo e i tifosi non vedono l'ora di rivederlo in campo. Ecco il video postato sui social dal campione iberico: