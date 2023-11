Tiley sulla presenza di Rafa Nadal agli Australian Open: "Ho la certezza che ci sarà"

© Graham Denholm/Getty Images

Sono in corso le Finals di Coppa Davis a Malaga, appuntamento che chiuderà la stagione 2023 del circuito, ma i pensieri degli appassionati sono già proiettati alla stagione che verrà. Il 2024 sarà infatti l’anno del ritorno in campo di Rafael Nadal, nonché, come da lui stesso annunciato, l’ultimo nel circuito per il tennista di Manacor.

C’è tanta curiosità sulla data del rientro del 22 volte campione slam, che ha recentemente dichiarato di sentirsi bene e di essere a un buon punto della riabilitazione, ma di non essere ancora pronto per competere.

Nonostante lo spagnolo abbia smentito l’ufficialità della sua presenza agli Australian Open, il direttore dello slam australiano Craig Tiley, in un’intervista di Reuters, ha assicurato tutti sul fatto che lo spagnolo si presenterà al Rod Laver.

Le dichiarazioni di Craig Tiley

Tiley si è detto abbastanza convinto della presenza del tennista maiorchino al primo slam dell’anno. “Rafa si è allenato, l'ho seguito da vicino, praticamente ogni giorno, perché è una grande attrazione per il nostro torneo.

Rafa vuole giocare, è ovvio che ha intenzione di venire qui. Tutto dipende da come si sente. Spero che la prossima settimana o tra due settimane avremo una conferma ufficiale della sua presenza. Ho la certezza che Rafa sarà qui, perché non vorrà perdere l'occasione di ripetere quello che ha fatto in Australia due anni fa” ha assicurato il direttore del torneo.

Tiley ha poi parlato anche del beniamino di casa Nick Kyrgios, falcidiato dagli infortuni e apparso in campo soltanto un paio di volte nel 2023. “Abbiamo parlato con Nick, che ovviamente vuole fare tutto il possibile per avere la possibilità di competere e giocare il torneo di gennaio.

Qualunque cosa faccia, che si tratti di giocare o di altro, è chiaro che conteremo su Nick a gennaio. Sarebbe fantastico se potesse giocare, ma dobbiamo prendere le cose come vengono e lui deve assicurarsi di prendersi cura della sua salute, che viene prima di tutto” ha detto Tiley, che spera di rivedere il tennista australiano presto in campo, garanzia di spettacolo e intrattenimento.