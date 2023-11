Il messaggio di Rafael Nadal a Carlos Alcaraz prima delle Atp Finals

© Clive Brunskill/Getty Images

Rafael Nadal è il grande assente dell'edizione 2023 delle Nitto Atp Finals. Lo spagnolo, a causa dei 'soliti' problemi fisici, ha disputato appena un torneo in tutta la stagione: agli Australian Open ha vinto in modo sofferto contro Jack Draper e ha poi ceduto il passo allo statunitense Mackenzie McDonald.

Poi il campione iberico è stato fermo ai box, rimediato un altro grave infortunio (lesione di 2° grado al muscolo ileopsoas), per il quale è stato costretto a un intervento chirurgico. Il 22 volte vincitore di un torneo del Grande Slam ha ripreso ad allenarsi con costanza e intensità: l'obiettivo è naturalmente quello di tornare a competere ai massimi livelli già dall'inizio del 2024, regalandosi un ultimo anno di soddisfazioni e risultati importanti.

Rafael Nadal incita Carlos Alcaraz

Con Rafa ancora fuori dal circuito, i tifosi spagnoli hanno spostato la loro attenzione sul giovanissimo Carlos Alcaraz, che non ha assolutamente deluso i fan con un'altra annata da grande protagonista.

Per il murciano è tempo ora di affrontare le Finals di Torino, che aveva saltato nella stagione scorsa a causa di un infortunio a Parigi-Bercy. Nadal ci ha tenuto ad augurare buona fortuna sui social network all'amico connazionale con un messaggio che non è passato inosservato agli appassionati: "Un grande abbraccio e buona fortuna a Torino" è il commento scritto del 14 volte campione del Roland Garros per incoraggiare il numero 2 del mondo, reduce da una brutt prestazione nel Master 1000 francese.

Rafa Nadal wishing Carlos Alcaraz luck before the ATP Finals in Turin:



“Big hug & good luck in Turin 💪🏻🙌” pic.twitter.com/1i8OTfJjR9 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) November 10, 2023

Carlos Alcaraz scenderà in campo al PalaAlpitour lunedì 13 novembre dalle ore 14:30 contro il tedesco Alexander Zverev.