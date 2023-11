Rafael Nadal muove altri passi verso il rientro: le immagini del suo allenamento

© Cameron Spencer/Getty Images

Rafael Nadal è assolutamente impaziente di tornare in campo. Il fuoriclasse spagnolo a gennaio, in occasione degli Australian Open ha subito una lesione all'ileopsoas, infortunio che lo ha costretto a sottoporsi a un’operazione.

Lo spagnolo è così stato costretto a porre anzitempo fine alla sua stagione con l’obiettivo di tornare in campo nel nuovo anno nella migliore forma possibile. Tante voci si sono susseguite negli ultimi mesi sul conto di Rafa.

Indubbiamente quella che ha acceso gli entusiasmi dei suoi supporters è stata quella del direttore degli Happy Slam Craig Tiley, che in occasione della presentazione del primo Slam si era fatto scappare questa rivelazione: “Sono rimasto in contatto con il suo team, è tornato in campo ad allenarsi e ha l'obiettivo di tornare a Melbourne a gennaio" disse il boss degli AO.

Queste voci però sono state immediatamente smentite dall’entourage del maiorchino, che ha ‘frenato’: “Abbiamo visto le notizie che sono uscite, ma è ancora troppo presto per dirlo, non possiamo ancora confermarlo, semplicemente perché non lo sappiamo.

Rafa ha appena iniziato ad allenarsi e non abbiamo pubblicato alcuna data di rientro in campo perché non lo sappiamo",

Il rientro di Nadal si avvicina

Ieri il 22 volte campione slam ha dato un segnale di grande speranza a tutti i suoi tifosi, che non vedono l’ora di rivederlo in campo.

Con un video apparso sui social sono apparsi immediatamente evidenti i miglioramenti nei suoi allenamenti, che si intensificano man mano sempre di più. Il 37enne sta accelerando la preparazione nel suo quartier generale (Rafa Nadal Academy) e vuole a tutti i costi darsi un’altra chance in quello che dovrebbe essere l’ultimo anno nel tour da giocatore professionista.