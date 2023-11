Novak Djokovic: "A fine carriera mi piacerebbe bere un drink con Rafael Nadal"

© Julian Finney/Getty Images

Il 2023 di Novak Djokovic è stato a dir poco straordinario. Il campione serbo ha vinto tre titoli del Grande Slam ed è stato a un solo set dal Career Grande Slam, ancora più vicino paradossalmente di due anni fa.

Grandi risultati nonostante i 36 anni e Nole non ha alcuna intenzione di fermarsi. Grazie a questi titoli la stella di Belgrado è ora a 24 titoli del Grande Slam ed è il tennista con più titoli del Grande Slam della storia di questo sport.

Non solo, i suoi numeri sono spaventosi e tra qualche settimana Nole toccherà quota 400 settimane in vetta al ranking Atp. Numeri a dir poco spaventosi, nettamente meglio dei suoi grandi rivali Roger Federer e Rafael Nadal.

Con questo 2023 Nole ha forse messo fine a tutti i dubbi relativi al GOAT, colui che viene considerato come il tennista più vincente di sempre. Proprio riguardo a questa discussione nelle ultime settimane c'è stato un piccolo botta e risposta tra Novak e il campione spagnolo Rafael Nadal.

Il tennista maiorchino ha parlato riguardo la lotta Slam e qualche settimana fa ai microfoni del Mundo Depurtivo ha rilasciato interessanti dichiarazioni: "Si può essere frustrato con 22 Slam, per esempio Novak lo vive più intensamente.

Per lui sarebbe stata una frustrazione maggiore non riuscirci. Forse è per questo che ce l'ha fatta". Nole spiegò successivamente di rispettare queste parole ma di non trovarsi assolutamente d'accordo. Insomma una rivalità che continua anche fuori dal campo e Novak Djokovic e Rafael Nadal hanno più volte specificato di rispettarsi ma di non essere amici.

Insomma un punto importante da chiarire. Nelle ultime ore Djokovic ha rilasciato un'interessante intervista ai microfoni di Canal +5 e ha rivelato: "Rafa Nadal è un tennista speciale nella mia carriera. Noi non siamo amici ma ci rispettiamo davvero tanto.

Io spero - al termine della nostra carriera - di poter andare sulla spiaggia e bere un drink, magari parlando delle nostre rispettive vite". Una dichiarazione di apertura del serbo verso il campione spagnolo.