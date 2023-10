Higueras su Rafael Nadal: "Lui è realista e ci va cauto, tutto è possibile"

© Cameron Spencer

È passato quasi un anno da quel match ma i fan di Rafael Nadal non lo hanno senza dubbio dimenticato. Rafa Nadal è fermo dal secondo turno degli Australian Open 2023 quando - nel match contro il tennista americano Mackenzie McDonald - il fenomeno maiorchino subì un pesante infortunio al muscolo dello psoas.

Inizialmente sia lo staff di Rafa che gli addetti ai lavori parlavano di un rientro in tre settimane ma le cose non sono andate così e anzi Rafa Nadal non è più tornato. Prima della stagione sulla terra Rafa si è operato e poi ha fatto un annuncio prima del Roland Garros comunicando la fine anticipata della sua stagione.

Per Nadal c'è una costante preoccupazione e tra i fan c'è la paura che Rafa possa terminare la carriera in modo molto simile a quella fatta dall'amico ed ex grande rivale Roger Federer. Lo svizzero - dopo il ko a Wimbledon 2021 - ha provato in tutti i modi a rientrare ma non ha più giocato ed è stato costretto a ritirarsi solo con l'esibizione (un bell'addio ma non quello voluto) alla Laver Cup dello scorso anno.

Nel corso del Podcast Courtside un totem del tennis spagnolo come José Higueras ha parlato delle condizioni di Rafa Nadal e del suo pensiero sul rientro in campo. C'è chi predica pazienza e chi invece risulta abbastanza ottimista, Higueras ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Sarebbe davvero una grande notizia rivedere Rafa ai prossimi Australian Open così come sarebbe fantastico vederlo giocare una buona parte del calendario.

Allo stesso tempo io credo che Rafa sia davvero realista e vada molto cauto. Nelle ultime settimane ha colpito davvero raramente la pallina da tennis e non ha mai fatto un allenamento completo. Sta provando a mettere il suo corpo in modalità di allenamento ma allenare e giocare sono due cose ben diverse.

Alla sua età tutto è possibile, al suo ritorno potrebbe giocare per diversi tornei e vincere o subire delle battute d'arresto. In generale con lui sono sempre abbastanza ottimista". Higueras è un ex tennista con alle spalle un'ottima carriera ed è stato anche numero 6 delle classifiche mondiali.