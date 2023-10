Rafael Nadal: "Il mio rientro? Non serve fissare una data, riceverei solo delusioni"

© Darrian Traynor/Getty Images

Quando tornerà Rafael Nadal nel circuito? Qualche settimana fa, a questa domanda ha risposto Craig Tiley, direttore degli Australian Open: secondo lui, il tennista spagnolo sarebbe pronto a tornare proprio in occasione del torneo del Grande Slam, a un anno esatto dalla sua assenza dai tornei Atp.

La verità però del tennista spagnolo è un’altra: la racconta lui in un’intervista rilasciata a Mundo Deportivo. “Sono state un po’ azzardate le dichiarazioni di Tiley. Ho un ottimo rapporto con lui e capisco il suo entusiasmo e anche quello degli Australian Open, che sicuramente è inferiore a quello che ho per andarci.

Ma da lì a dire che vado agli Australian Open mi sembra molto complicato. Infatti, non lo so e sto lavorando per cercare di recuperare. Al momento non ho bisogno date, ma mi serve lavorare giorno per giorno con entusiasmo e la giusta mentalità per cercare di recuperare. Se fisso delle date e non le rispetto, aggiungo delusioni di cui non ho bisogno, perché di delusioni a livello sportivo e fisico ne ho già avute abbastanza negli ultimi tempi.

Quindi non ho bisogno di fissare date”, ha svelato l’ex numero uno del mondo.

La mancanza di competizione

Una pausa lunga per Rafa Nadal, che è da sempre si è abituato e ha abituato i suoi tifosi ad essere un lottatore, sempre pronto per aggiungere una nuova vittoria, un nuovo record e nuovi titoli.

Un anno di assenza dal tour significa non vedere la sua fama e la sua grinta: vuol dire un anno di mancata competizione per il ventidue volte campione Slam. “Sono una persona competitiva ma non solo nel tennis, è stato difficile per me non poter giocare a golf, che in fondo è un modo di competere.

È stato difficile per me non essere stato poter competere facendo altro e ovviamente nel tennis mi è mancato stare sul circuito, poter competere, potermi sentire un giocatore, andare sui campi migliori con lo stadio pieno; certo che mi manca ma non posso non conviverci con questo”, ha dichiarato ancora il Re della terra rossa parigina.