Rafael Nadal: "Novak Djokovic ha realizzato qualcosa di storico. Su Jannik Sinner..."

Mancano poche settimane alla fine del 2023 tennistico ed è tempo di bilanci. Anche da parte di chi non ha fatto parte del circuito in questa stagione, se non una breve apparizione a inizio anno per gli Australian Open: si tratta di Rafael Nadal.

Il tennista spagnolo ha rilasciato un’intervista a Mundo Deportivo e ha svelato cosa l’ha colpito di questa stagione. Il ventidue volte campione Slam non poteva non partire da chi ha vinto tre dei quattro Major disputati, ossia Novak Djokovic.

Il serbo, proprio quest’anno, ha messo a segno la rimonta sui titoli nei confronti dell’iberico. “Alla fine sappiamo tutti che Djokovic è quello che è e che ha realizzato qualcosa di storico, qualcosa che non era mai stato raggiunto prima e non resta che congratularsi con lui”, ha detto Nadal nell’intervista.

“Pensavo che Djokovic facesse il Grande Slam ma non l’ha fatto. Alcaraz al Roland Garros ci ha provato, ma non ci è riuscito fisicamente. Poi si è rifatto a Wimbledon e sono felice per questo”, ha proseguito l’ex numero uno del mondo.

La rivalità Djokovic – Alcaraz

L’albo dei tornei Slam e la vetta del ranking recitano che questo 2023 è stato sostanzialmente un duopolio: Carlos Alcaraz vs Novak Djokovic. Il che ha fatto nascere una nuova rivalità: è lo spagnolo l’unico in grado di mettere in difficoltà il tennista di Belgrado? “Credo che Carlos sia superiore agli altri e la realtà è che Novak ha dei meriti enormi e dobbiamo congratularci con lui per tutto quello che sta facendo”, è la risposta di Rafael Nadal.

Il circuito, però, non si ferma a loro due. “Penso che ci siano altri giocatori di alto livello come Jannik Sinner, come Holger Rune che aveva iniziato bene ora se la passa peggio. Alla fine vincere è sempre molto difficile in tutti i sensi e bisogna farlo valorizzare ciò che fanno tutti”, ha concluso lo spagnolo.