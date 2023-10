Rafael Nadal in campo agli Australian Open? Il pensiero di Alex Corretja

© Cameron Spencer/Getty Images

Lo scorso 11 ottobre, il direttore degli Australian Open Craig Tiley ha annunciato che Rafael Nadal avrebbe partecipato al primo Slam della prossima stagione. Una notizia smentita, almeno in parte, sia dal diretto interessato che dal suo entourage.

La volontà del campione spagnolo è sicuramente quella di tornare in campo in Australia, ma tutto dipenderà dalle risposta che riceverà durante gli allenamenti dal suo corpo. Il maiorchino ha ringraziato Tiley per l’ottimismo mostrato durante l’intervista rilasciala al The Today Show di Nine Network, ma specificato: “Apprezzo il voto di fiducia degli Australian Open… mi alleno giorno e sto lavorando duramente per tornare al più presto” .

Rafael Nadal in campo agli Australian Open? Il pensiero di Corretja

Alex Corretja, ex numero due del ranking mondiale, ha parato proprio del futuro di Nadal ai microfoni di Eurosport. “Pensavo avessero pianificato già tutto prima della notizia di Tiley e credevo che Nadal avrebbe annunciato il momento del ritorno.

Ma dopo le parole di Nadal, ho capito che dobbiamo fare molta attenzione alle notizie diffuse su di lui” , ha dichiarato Corretja. “Mancano quasi tre mesi agli Australian Open e possono succedere ancora tante cose.

Non credo sia necessario mettergli ulteriore pressione confermando la sua presenza. Non può ancora sapere come reagirà il suo corpo, come si sentirà in campo dopo aver svolto tutta la preparazione fisica.

Come reagirà il suo corpo dopo aver giocato per più di tre ore di fila? Questo è quello che devi fare per preparare un torneo del Grande Slam, soprattutto quando non giochi da molto tempo. Spero che annunci presto il suo ritorno, ma non credo che lo farà prima di metà dicembre.

Probabilmente è quello il periodo in cui saprà se sarà pronto o meno per iniziare la stagione in Australia. Se lo annunciasse prima, sarebbe fantastico. Aspettiamo tutti disperatamente Rafa” .