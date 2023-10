Rafael Nadal fa chiarezza: il tweet sulla possibile presenza agli Australian Open

© Cameron Spencer/Getty Images

“Possiamo rivelare in esclusiva qui che Rafa tornerà. È stato lontano dai campi per gran parte dell'anno e parlando con lui negli ultimi giorni ha confermato che tornerà, cosa di cui siamo davvero entusiasti” .

Craig Tiley, direttore degli Australian Open, ha parlato così della possibile presenza di Rafael Nadal alla prossima dizione dello Slam australiano. In un’intervista rilasciata al "The Today Show" di Nine Network, rete tv australiana, Tiley si è detto piuttosto certo del recupero dello spagnolo in vista del primo Major della stagione.

Le parole di Tiley, però, non hanno trovato conferma: sulla questione sono intervenuti sia Nadal che il suo staff.

Rafael Nadal agli Australian Open? Parla il diretto interessato

“Posso confermarvi che Rafa si sta allenando, come hanno visto tutti nel suo ultimo post su Instagram” , ha detto Benito Perez-Barbadillo, rappresentate del maiorchino, all’agenzia di stampa Reuters.

“Ma non c'è ancora una data confermata, fissata o programmata per il suo ritorno" . Nadal non gioca una partita ufficiale proprio dalla scorsa edizione degli Australian Open, quando si è preoccupato una lesione all'ileopsoas nel corso del match con Mackenzie McDonald.

Nadal ha voluto aggiornare in maniera diretta i suoi fan attraverso Twitter specificando che farà di tutto per scendere in campo a Melbourne ma che tutto dipenderà dalle risposte del suo corpo. “Apprezzo il voto di fiducia degli Australian Open… mi alleno giorno e sto lavorando duramente per tornare al più presto” , ha scritto Nadal.



I appreciate the vote of confidence from the Australian Open… I am practising every day and working hard to come back asap 💪🏻😉 — Rafa Nadal (@RafaelNadal) October 11, 2023

Nadal ha pubblicato diversi video sul proprio account Instagram mostrando i progressi compiuti dal punto di vista fisico nelle ultime settimane.

Lo spagnolo è tornato ad allenarsi sul campo e, giorno dopo giorno, sta cercando di aumentare l'intensità.