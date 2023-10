Rafa Nadal, arriva la conferma ufficiale: lo spagnolo giocherà l'Australian Open 2024

© Cameron Spencer/Getty Images

FOLLOW

“Penso che il 2024 sarà il mio ultimo anno. Sono abbastanza convinto. Anche se allo stesso tempo, a questo punto, non lo so. Se all’improvviso le cose funzionano molto bene, mi sento bene fisicamente, la mia testa di solito funziona.

Se mi sentirò competitivo e mi piacerà ancora quello che faccio, perché dovrei limitarmi? Non posso dirlo al 100%. Quale penso sarà il mio ultimo anno? Penso che quello sarà il mio ultimo anno.

Cosa succederà effettivamente? Nemmeno io posso dirlo con certezza perché le cose possono sempre cambiare e non voglio dire una cosa se poi non ne sono sicuro al 100% “ , queste le ultime parole rilasciate da Rafael Nadal In un’intervista al quotidiano As Il 14 volte campione del Roland Garros come sappiamo ha subito una lesione all'ileopsoas agli Australian Open; infortunio che lo ha costretto a sottoporsi a un’operazione, tenendolo di fatti fuori per tutto l’arco della stagione.

In questi giorni il fuoriclasse spagnolo ha dato un segnale di grande speranza a tutti i suoi tifosi, che non vedono l’ora di rivederlo in campo. Con un video pubblicato sui suoi canali social il maiorchino ha mostrato i suoi allenamenti che si intensificano man mano sempre di più.

Il rientro di Nadal sembra ormai vicinissimo

Rafa Nadal rientrerà nel circuito agli Australian Open

A confermare quanto visto nei filmati c’è stato questa mattina l’intervento di Craig Tiley, direttore degli Australian Open, che in occasione della presentazione del primo Slam, si è fatto scappare un’anticipazione che accenderà l’entusiasmo dei seguaci del 22 volte campione slam.

Rafa Nadal giocherà l'Australian Open 2024, è arrivata la conferma proprio dal boss degli Happy Slam, che ha parlato così del rientro ufficiale nel circuito di Nadal a distanza di un anno: "Il campione dell'Australian Open 2022 ha lavorato duro per recuperare dall'infortunio.

Ha sempre dato il meglio a Melbourne e nessuno può dubitare la forza del suo spirito competitivo. Sono rimasto in contatto con il suo team, è tornato in campo ad allenarsi e ha l'obiettivo di tornare a Melbourne a gennaio" ha detto Tiley.