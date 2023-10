Anger Ruiz, medico di Rafa Nadal: "Vi dico quando sarà pronto a tornare in campo"

© Cameron Spencer/Getty Images

Rafael Nadal a gennaio ha subito una lesione all'ileopsoas agli Australian Open; infortunio che lo ha costretto a sottoporsi a un’operazione. Lo spagnolo è così stato costretto a porre anzitempo fine alla sua stagione con l’obiettivo di tornare in campo il prossimo gennaio nella migliore forma possibile.

Il maiorchino ha spiegato che il 2024 potrebbe essere il suo ultimo anno nel Tour ATP, ma ha specificato che tutto dipenderà dalle risposte che gli fornirà il suo corpo partita dopo partita. Il 22 volte campione slam non vuole escludere nessuna possibilità nel caso in cui riuscisse a competere con continuità ad alti livelli.

Angel Ruiz-Cotorro, il medico che ha operato Nadal a giugno, in conferenza ha parlato delle condizioni del fuoriclasse maiorchino, spiegando le difficoltà che la riabilitazione comporta questo tipo di operazione. Il 37enne potrebbe dover rinviare il suo ritorno in campo

La previsione di Cotorro

“È una situazione difficile.

Dobbiamo aiutarlo in ogni modo. Da quando ha affrontato questo processo e vuole tornare a giocare, sta facendo di tutto per riuscirci. Ci siamo dati questa scadenza di cinque mesi (l'operazione è avvenuta all'inizio di giugno) perché è importante per un atleta avere un obiettivo per stimolare la sua voglia di lottare e recuperare.

Dopodiché, bisogna anche tenere conto del fatto che potrebbe volerci un altro mese per tornare”, ha spiegato. Qualche settimana fa Nadal aveva rilasciato un’intervista ai microfoni di As, facendo chiarezza: “Penso che il 2024 sarà il mio ultimo anno.

Sono abbastanza convinto. Anche se allo stesso tempo, a questo punto, non lo so. Se all’improvviso le cose funzionano molto bene, mi sento bene fisicamente, la mia testa di solito funziona”, ha assicurato Poi ancora: “Se mi sentirò competitivo e mi piacerà ancora quello che faccio, perché dovrei limitarmi? Non posso dirlo al 100%.

Quale penso sarà il mio ultimo anno? Penso che quello sarà il mio ultimo anno. Cosa succederà effettivamente? Nemmeno io posso dirlo con certezza perché le cose possono sempre cambiare e non voglio dire una cosa se poi non ne sono sicuro al 100% “, ha concluso, senza indicare tabelle di recupero.