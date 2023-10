Rafael Nadal torna ad allenarsi: il video fa sorridere i tifosi

© Fair Use Instagram

Nelle ultime ore arriva finalmente una bella notizia per il mondo del tennis e per tutti i suoi appassionati. Sapevamo dei suoi allenamenti ma ora abbiamo avuto la riprova video e c'è la sensazione che la ripresa sia più vicina.

Rafael Nadal lavora senza sosta per recuperare totalmente e rientrare nella stagione 2024. Abbiamo avuto conferme ufficiali che il 2023 è ormai finito per lo spagnolo e Rafa non avrebbe neanche partecipato (alla fine la Spagna non si è comunque qualificata) neanche alle Finali di Coppa Davis.

Rafa Nadal è tornato: il campione maiorchino sta lavorando intensamente al rientro e al ritorno in campo. Come testimonia il seguente video pubblicato sui propri account social Rafa è più carico che mai, ecco il suo post su Instagram:

Rafa è fermo per un infortunio allo psoas avvenuto nel secondo turno degli Australian Open 2023 e da quel momento non si è più ripreso.

Era il secondo turno, la sfida contro l'americano Mackenzie McDonald, l'infortunio sembrava meno grave del previsto e Rafa voleva rientrare il prima possibile. Si parlava di un mese di stop ma la realtà è stata ben diversa.

Poco prima del Roland Garros Nadal ha annunciato la fine della sua stagione, ha parlato dell'infortunio che lo costringeva ai box fino a fine anno e della situazione relativa alla sua carriera. Rafa ha sottolineato che - a meno di clamorosi colpi di scena - il 2024 sarà la sua ultima stagione nel circuito.

Ovviamente tutto dipenderà dalle sue condizioni fisiche e se sarà in grado di competere con i migliori. Il 2023 ha visto anche il grande sorpasso a livello di titoli del Grande Slam di Novak Djokovic ai danni di Rafael Nadal: il campione serbo ha vinto 3 Slam e si è portato così a quota 24 titoli del Grande Slam, davanti ai 22 di Rafael Nadal e agli ormai lontani 20 di Roger Federer.

Una bella battuta d'arresto per Rafa nella lotta al GOAT e a meno di clamorosi colpi di scena sul rientro difficilmente riuscirà a recuperare. Nadal ha fatto comunque la storia e i tifosi non vedono l'ora di rivederlo al centro del campo.