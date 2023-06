Dal sogno Davis Cup al ritiro: le parole di Feliciano Lopez su Rafa Nadal

, che si terranno a novembre. Il tennista, prossimo al ritiro dal circuito tennistico, ha vinto la competizione a squadre nazionali quattro volte con la bandiera della Spagna.

Il ciclo spagnolo, però, non sembra ancora giunto al termine: guidati da Rafael Nadal prima, da Carlos Alcaraz ora. L’ex numero uno del mondo, 37enne da poco, non parteciperà alla se finali che si terranno a Malaga, secondo quanto riportato dal tennista spagnolo e nuovo direttore del torneo.

“Non sono io che devo rispondere. Da quello che ho capito, il recupero sarà lungo e non riesco a immaginarlo giocare quest'anno”, ha detto Feliciano López, come riportato da Eurosport Spagna. “Non ho parlato con lui, ma sarei sorpreso se potesse già giocare entro la fine di quest'anno.

Qualsiasi capitano al mondo vorrebbe nella stessa quadra Nadal e Alcaraz, così come sarebbe un sogno per ogni tifoso spagnolo”.

Il ritiro di Nadal

Rafa Nadal aveva parlato di un possibile ritorno alle fasi finali di Coppa Davis in quella conferenza stampa che annunciava il forfait a questa edizione del Roland Garros: la prima dal 2024 senza il vincitore di 14 titoli sulla terra rossa francese.

La stessa conferenza stampa in cui ha annunciato il possibile ritiro dal tennis nel 2024. “Sapevo che le cose non stavano andando bene e che la ripresa non stava andando come si aspettavano. Ci sono state tante speculazioni su quella conferenza stampa.

Penso che andrà tutto bene e che Rafa avrà l'opportunità di salutare come merita: giocare a tennis su un campo e giocare dove vuole giocare e sicuramente a un buon livello. C'è ancora molto tempo, non è una cosa così grave e si spera che si riprenda per giocare il prima possibile e dire addio al tennis davanti a quelle persone che sono così ansiose di rivederlo, anche se è per l'ultima volta”, ha detto Feliciano Lopez sul suo connazionale. Photo credits: Getty Images