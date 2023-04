Rafael Nadal perde altre posizioni nel ranking Atp: la situazione si complica

Una situazione sempre più complicata per il 22 volte vincitore di un titolo del Grande Slam.è ancora fermo ai box per un nuovo infortunio rimediato dopo gli Australian Open : si tratta di una lesione di secondo grado al muscolo ileopsoas della gamba sinistra, emersa a seguito di alcuni approfonditi controlli effettuati.

Lo spagnolo non è così potuto rientrare nel circuito Atp per reagire all'eliminazione nel secondo turno del torneo di Melbourne, saltando diversi appuntamenti importanti sul cemento come i Masters 1000 di Indian Wells e Miami.

Visto che nel 2022 l'iberico si era reso protagonista di un inizio di stagione incredibile, i tantissimi punti guadagnati sono andati in scadenza nel 2023 e il 36enne, non giocando, ha perso moltissime posizioni nel ranking mondiale.

Dopo 912 settimane consecutive, Rafa è addirittura uscito dalla top 10: un evento storico che certifica il momento difficile per il maiorchino di avere una certa continuità e rendimento durante l'annata negli diversi appuntamenti prestigiosi.

L'inattività lo ha portato fuori dai primi dieci posti. Ora una notizia è sicuramente certa: secondo l'attuale classifica, che difficilmente subirà grossi cambiamenti, Nadal rientrerebbe a Monte-Carlo come numero 14 del mondo, con meno di 300 punti di distacco dalla top 10.

A Monte-Carlo partecipazione non sicura

Non è chiaro neppure a Rafael Nadal se riuscirà a essere nelle condizioni di poter disputare il Master 1000 di Monte-Carlo, il primo grande evento sulla terra battuta che è amata tantissimo dallo spagnolo per i suoi grandi successi al Roland Garros (e non solo).

Superato del tutto il problema fisico, Nadal tornerà nel circuito probabilmente per ritrovare il ritmo partita e prepararsi sulla terra rossa per l'appuntamento dell'Open di Francia, l'obiettivo principale messo sempre nel mirino dall'iberico.

Il calendario è abbastanza pieno di eventi di preparazione alla competizione francese: certamente Rafa si ritroverà di fronte una concorrenza ancora più agguerrita, che proverà a interrompere il suo dominio al Roland Garros. Photo credit: Getty Images.