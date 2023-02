Swiatek: "Anche se è il più grande al mondo Rafael Nadal cambia sempre qualcosa"

Non è un segreto chesia una fan sfegatata del ventidue volte vincitore slam Rafael Nadal. La tennista numero uno del mondo della classifica Wta è tornata a parlare del maiorchino durante la conferenza stampa dopo la netta vittoria per 6-1, 6-1 contro Leylah Fernandez all’esordio del Dubai Tennis Championships.

"Direi che il giocatore che mi ispiro di più nel tour è Rafa Nadal, perché non si arrende mai e riesce a vincere le partite anche se tutti pensano che le perderà. È sempre in evoluzione", ha dichiarato Swiatek.

"Anche se è il più grande del mondo, cambia sempre qualcosa e cerca di migliorare". Non solo Nadal "Ogni giorno direi la mia squadra. Sono le persone che sono un grande esempio per me. Sono degli specialisti nel loro lavoro.

Sono le persone che mi spingono a fare di più e mi motivano”. Su come ha cominciato a giocare a tennis "Onestamente, quando ero molto, molto giovane, non è che ho visto una partita di tennis ed è successo.

Più che altro, mio padre mi ha mostrato il tennis e anche mia sorella giocava. Direi che è stato più come se le persone mi avessero ispirato. Mio padre è stato sicuramente la persona che ha voluto che io giocassi e facessi sport.

Il tennis è stato lo sport in cui mi sono sentita più a mio agio. Anno dopo anno si è trasformato in una passione e poi ha funzionato”.

La Swiatek ammette di non interessarsi delle avversarie

Iga Swiatek ha anche parlato anche delle sue rivali “Onestamente, ognuno di noi ha obiettivi diversi.

Per me, ad esempio, non guardo a quello che fanno le altre giocatrici. So che ci sono molte giocatrici che sono in grado di vincere tornei, di ottenere sempre più punti. Di sicuro Aryna è in una buona posizione dopo gli Australian Open.

Io mi sto concentrando solo su me stessa. Non mi interessa davvero". La tennista polacca scenderà in campo per gli ottavi di finale del 1000 di Dubai. La sua avversari sarà Samsonova.