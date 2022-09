L'importante consiglio di Djokovic, Federer e Murray per Rafa Nadal

In questi giorni si terrà ufficialmente a Londra la Laver Cup, torneo esibizione che coinciderà con il ritiro del campione svizzero Roger Federer. Il tennista è ormai fermo da diversi mesi e dopo tanti dubbi ha deciso di comunicare il suo ritiro mediante una lettera ai suoi fan.

La Laver Cup sarà anche l'occasione per vedere per la prima volta in squadra insieme (e ultima) i Fab Four, i Big Three composti da Federer, Nadal e Djokovic, insieme anche al britannico Andy Murray. Uno spettacolo incredibile, la possibilità di vedere in campo i quattro migliori tennisti dell'ultimo ventennio.

Nei prossimi mesi Rafael Nadal raggiungerà in un particolare aspetto i suoi tre colleghi. Mentre Murray, Federer e Djokovic sono genitori da tempo, la situazione non era così per il campione maiorchino e in questi mesi la storica fidanzata di Rafa, Xisca, è ufficialmente incinta.

I suoi colleghi hanno dato alcuni anche simpatici consigli al grande rivale.

I consigli sulla genitorialità a Rafael Nadal

Ai microfoni di Hello Magazine Federer, Djokovic e Murray hanno consigliato Nadal sulla sua prossima paternità ed hanno rilasciato interessanti dichiarazioni.

Roger Federer ha detto le seguenti parole all'amico: "Abbraccia il momento. Anche se hai vinto e vincerai ancora cose importanti come i Grandi Slam e tanto altro, presto proverai nuove emozioni, cose che non hai mai immaginato, e tutto mediante la tua famiglia"

Andy Murray ha avuto invece una visione più divertente della cosa ed ha consigliato all'amico: "Cerca di dormire tanto. Presto vivrai un momento fantastico della tua vita, Rafa è una persona molto calma quindi credo che starà bene.

Ci vuole pazienza, i figli sono la cosa migliore al mondo e non puoi immaginare la vita senza di loro" Anche Novak Djokovic ha dato suggerimenti a Rafa ed a sua moglie Mary (Xisca) e a riguardo ha commentato: "Dovete tenere la mente aperta e aiutare la crescita del piccolo.

Tutti noi possiamo imparare molto dai bambini, essere genitori è un grande viaggio e non vedo l'ora di vedere Rafa e Xisca in questo ruolo. Non posso fare altro che fare i miei sinceri auguri a questa coppia"