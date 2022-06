Le infiltrazioni di Rafael Nadal sollevano una questione etica

Domenica scorsa, Rafael Nadal ha conquistato il suo 14° Roland Garros. Il fuoriclasse spagnolo, che era arrivato a Parigi in condizioni precarie, si è dovuto sottoporre a diverse infiltrazioni per anestetizzare il suo piede dolorante.

Dopo essere sopravvissuto a due autentiche battaglie contro Felix Auger-Aliassime e Novak Djokovic, l’ex numero 1 del mondo ha beneficiato del ritiro di Alexander Zverev in semifinale. Il tedesco si è procurato un grave infortunio alla caviglia poco prima del tiebreak del secondo set ed è stato obbligato ad alzare bandiera bianca.

La finale contro Casper Ruud non ha avuto storia, con il norvegese che si è beccato persino un bagel nella terza frazione. Essendosi aggiudicato i primi due Slam dell’anno, il 36enne di Manacor ha ampliato il gap che lo separa dai suoi eterni rivali Roger Federer e Novak Djokovic.

Se riuscirà ad attenuare il dolore al piede, Rafa prenderà parte anche a Wimbledon (che inizierà lunedì 27 giugno). Durante un’intervista al quotidiano francese ‘Ouest-France’, il dottor Adrien Roux ha espresso la sua opinione sul trattamento a cui si è sottoposto Nadal durante il Roland Garros.

Il parere dell'esperto

“Dal punto di vista strettamente legale, Rafael Nadal non ha fatto nulla di male. Non ha imbrogliato in alcun modo, dato che non esistono regolamenti che impediscano le infiltrazioni nel tennis.

Inoltre, gli anestetici che si iniettano non migliorano le prestazioni, qualunque sia la loro modalità di somministrazione. Diverso è il caso dei corticosteroidi assunti per via orale, che possono avere effetti anabolici se assunti regolarmente” – ha spiegato Adrien.

Roux ha poi sollevato una questione etica: “Per quanto consentite dal regolamento, non si può negare che quelle infiltrazioni abbiano migliorato le sue prestazioni in quei giorni. Sentendo meno dolore al piede, Rafa ha potuto giocare al suo solito livello.

L’iniezione gli ha permesso di essere competitivo, cosa che non sarebbe accaduta se avesse avvertito quel tremendo dolore al piede. Un normale individuo faticherebbe anche a camminare con quel dolore. Si può discutere molto su questa faccenda dal punto di vista etico”.