Da Carlos Alcaraz a Fabio Fognini: pioggia di messaggi per Rafael Nadal

I social network, fra la serata di domenica 5 giugno e la mattinata di lunedì 6, sono tutti per Rafael Nadal. L'impresa del 14esimo titolo al Roland Garros dello spagnolo non è assolutamente passato inosservato.

Tennisti, ex giocatori e tanti altri personaggi dello sport hanno reso tributo al trionfo del campione 36enne.

Uno dei primi a complimentarsi con il vincitore di 22 titoli del Grande Slam è stato proprio il connazionale Carlos Alcaraz, che non è riuscito ad affrontarlo in semifinale per via della sconfitta ai quarti col tedesco poi infortunato Alexander Zverev.

"Semplicemente incredibile, congratulazioni!" sono le parole scritte in un post su Instagram dallo spagnolo, che ha voluto rendere omaggio nel migliore dei modi all'impresa di Rafa.

Bellissimo il messaggio pubblicato sul proprio account Twitter del tennista greco, superato proprio dopo il Roland Garros in classifica dall'iberico al quarto posto.

"Congratulazioni per il tuo eccezionale risultato. Questo dimostra solo che il duro lavoro, la passione e l'atteggiamento del "non mollare mai" ti porta davvero a fare molta strada. Ci hai messo il tuo tempo, il tuo cuore e la tua anima...

la tua perseveranza ha reso possibile questo 14" ha commentato.

It just goes to show that hard work, passion, and a “never give up” attitude really goes a long way.

You have put your time, heart, and soul into this, and your perseverance made this #14. — Stefanos Tsitsipas (@steftsitsipas) June 5, 2022