Moutet valuta lo stato di forma di Rafael Nadal

Rafael Nadal ha ottenuto la sua 300ma vittoria in uno Slam battendo Corentin Moutet al secondo turno del Roland Garros 2022. Pur senza brillare particolarmente, il fenomeno spagnolo si è comunque imposto in tre set sul Philippe Chatrier.

L’ex numero 1 del mondo non è ancora al top della forma e dovrà salire di livello per aggiudicarsi il suo 14° titolo all’ombra della Torre Eiffel. Dopo un inizio di stagione favoloso – impreziosito dal trionfo agli Australian Open – Rafa si è procurato una frattura da stress ad una costola durante il Masters 1000 di Indian Wells.

Il 21 volte campione Slam ha dovuto saltare i primi appuntamenti sul rosso (Montecarlo e Barcellona) ed è parso in ritardo di condizione sia a Madrid che a Roma. Al Foro Italico, è tornato a farsi sentire il dolore al piede che lo aveva tormentato nella passata stagione.

In conferenza stampa, è stato domandato a Moutet di valutare lo stato di forma della leggenda di Manacor.

Moutet si è arreso a Rafa Nadal

“Rafael Nadal è un mostro sacro, ha 21 Slam in bacheca e non ha nulla da dimostrare qui a Parigi” – ha dichiarato Moutet.

“Giocare contro Rafa era uno dei miei sogni, mi sono avvicinato al tennis grazie a lui. Credo che sia stata una partita abbastanza intensa e divertente. Sono soddisfatto della mia prestazione, mi sono avvicinato al suo livello in certi momenti, ma non posso reggere il suo ritmo per tanto tempo.

La sua palla è molto rapida e non è facile tenere botta dal punto di vista fisico” – ha continuato il francese. In conferenza stampa, Nadal non ha voluto parlare delle sue condizioni fisiche: “Ho già parlato abbastanza della mia salute durante Roma e prima dell’inizio di questo torneo.

Ora è tempo di pensare al tennis. Non posso avanzare molto nel torneo se sto tutto il tempo a pensare ai miei infortuni. Credo di aver giocato un buon match, specialmente nei primi due set. Nel terzo sono partito male e sono stato costretto a rimontare. Sono felice di aver vinto in tre set, ma devo migliorare se voglio arrivare in fondo”.